Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Російсько-українська війна: кульмінація
OPINION

Російсько-українська війна: кульмінація

Геннадій Друзенко
12 серпня, 2024 понедiлок
10:01
Погляд Геннадій Друзенко

Схоже, російсько-українська війна увійшла в стадію кульмінації

Зміст

Кульмінації, коли обидві сторони не бажають чи неспроможні перейти до тотальної війни, яка потребує максимальної мобілізації та напруження усіх сил та ресурсів.

В умовах поточної (не тотальної) війни, схоже обидві системи (і українська і російська) працюють на межі. Схоже в обох починаються системні збої. Причому ці збої обумовлені як тиском зовні, так і неефективністю самих систем.

Обом сторонам насамперед бракує людей на фронті. Обом бракує справжньої мобілізації суспільства задля перемоги. В обох домінують ті, хто воліє перемогти чужими руками. Півмільйона воює, десятки – вболівають чи спостерігають.

Обидві сторони союзники та партнери наполегливо підштовхують до завершення війни. В обох системні проблеми з енергетикою. В обох служба у війську досі залишається податком на бідність та порядність. В обох буйним квітом цвіте корупція. У обох країн війна катастрофічно зменшує шанс на гідне майбутнє.

Читайте такожПартнерам України не варто боятися російських "червоних ліній"

Ми виграємо завдяки мотивації, суспільній консолідації, всенародній підтримці Сил оборони, підтримці Заходу, інновативності підходів. Росія бере масштабом, радянськими запасами зброї, більшою системністю та брутальністю.

Напевно і Зеленський, і Путін воліли б воювали до переможного кінця. Але обидва знають, що без тотальної мобілізації своїх суспільств та переведення всієї системи на воєнні рейки вона (система) може колапснути. Тому в межах чинної парадигми війна сягнула апогею.

І тепер ключове питання: на яких умовах сторони будуть готові припинити вогонь? Зрозуміло, що і кордони 1991 року і чотири області України + Крим – нездійсненні хотєлки, на досягнення яких у сторін немає ресурсів. І вони це усвідомлюють.

Читайте такожЯк ми можемо програти

Тому прийшов час блефу, максимальної напруги волі та холоднокровного розрахунку максимально вигідної переговорної позиції. А також резервів, які можна кинути в бій, як останній аргумент. І саме від холоднокровності та майстерності перемовників залежить, чи отримаємо ми гідні умови завершення поточного етапу війни, а чи втратимо набагато більше, ніж могли б.

Армії лише створюють переговорну рамку для політичного процесу. Умови завершення війни та повоєнного устрою визначають політики. І тут я чомусь сильно непокоюсь. Вгадайте чому?

Джерело

Про автора. Геннадій Друзенко, голова Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, громадський діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
допомога Україні
переговори з РФ
Читайте також:
Запорізька АЕС
Автор Катерина Єсікова
12 серпня, 2024 понедiлок
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
Посольство України у Білорусі
Автор Юлія Лаврук
10 серпня, 2024 субота
Білорусь погрожує закрити посольство України: яка причина
Рафаель Маріано Гроссі
Автор Олена Будько
10 серпня, 2024 субота
Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.44
  • EUR
    Купівля 44.65
    Продаж 45.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
10:14
На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення
10:14
У Маріуполі громадський транспорт перебуває в аварійному стані – ЦНС
10:00
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
Партизани виявили російську систему ППО "Панцир" на пляжі у Сочі
10:00
День молоді
День молоді 2024: основна тематика, історія та значення
09:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіяни спеціально починають мусувати тему атомних станцій у контексті подій на Курщині: Згурець про пожежу на ЗАЕС
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 серпня: скільки коштують долар і євро
09:37
Китай
"Взяли до відома": Китай відреагував на просування Сил оборони у Курській області
09:11
Бєлгород
Росіяни оголосили евакуацію населення з прикордонного району Білгородщини через "активність ЗСУ"
08:39
Ексклюзив
Літаки Су-34 на аеродромі "Балтимор" у Воронежі
Ворог зміщує акценти в застосуванні авіації: комбат 92-ї ОШБр Федоренко про зменшення кількості ворожих КАБів на Харківському напрямку
08:35
школа в окупації
На окупованій Луганщині "ветерани" війни навчатимуть дітей: Кремль виділяє на це кошти, - ОВА
08:28
Запорізька АЕС
Пожежа на території ЗАЕС припинилася, рівень радіації в нормі, – Дніпропетровська ОВА
08:27
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу на фронті сталося 124 боєзіткнення, окупанти продовжують штурмувати на 11 напрямках
08:05
OPINION
Михайло Басараб
Росія після Курська: все станеться набагато швидше
07:49
втрати окупантів
Крилата ракета, 65 артсистем і 1080 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
07:37
підводний човен класу Ohio
США скерували на Близький Схід атомний підводний човен та авіаносець
07:24
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття дронів над трьома областями: росЗМІ пишуть про атаку на військовий аеродром під Москвою
07:01
путін
Наступ показує, що Путін нічого не контролює в Курській області, – голова оборонного комітету бундестагу
06:37
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ повідомив про обстріл з боку Лівану
06:20
Карл Негаммер
Канцлер Австрії Карл Негаммер відреагував на пожежу на ЗАЕС
06:01
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Лісовий хоче об'єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією". У науково-педагогічній спільноті із цим не всі згодні та збирають підписи
05:55
На ТОТ створюють молодіжні загони "добровольців" для допомоги курянам, – ЦНС
00:55
РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
00:32
Оновлено
Запорізька АЕС
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
00:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
У Сумській громаді внаслідок обстрілу РФ постраждала 9-річна дитина
2024, неділя
11 серпня
23:35
Світло
В окупованій Євпаторії аварійне відключення світла
23:29
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
23:14
Оновлено
Обстріл Краматорська 11 серпня
Війська РФ зранку атакували Краматорськ: кількість постраждалих виросла до 8
23:11
Горіли сонячні панелі на даху: поблизу Одеси 40 рятувальників гасили вогонь у двох будинках
22:39
Херсон
У Херсоні через агресію РФ за день загинула людина, 9 постраждалих
22:23
Джо Байден
Байден детальніше пояснив, чому знявся з президентських виборів
21:56
ізраїльські солдати
"Будемо діяти проти терористичних організацій": Ізраїль закликає евакуюватися жителів Хан-Юніса у Газі
21:55
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Військовий експерт Снєгирьов розповів, чи можна зупинити наступ росіян у районі Покровська
21:53
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
21:20
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Шахтар" програв "Поліссю": Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
21:15
Новини Заходу України
Укрзалізниця створила резерв квитків для військових: деталі
21:07
Вибух на підстанції
Пожежа на газопереробному заводі в Комі, уражений аеродром в Липецьку та знищений "Тунець" біля тимчасово окупованого Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:00
Ексклюзив
ЗСУ
Ворог поки не відтягує резерви із гарячих напрямків, щоб перекидати їх на Курську область, - співзасновник DeepState Погорілий
20:59
Фейк РФ
РФ публікує відеозаписи "успішних ударів" по ​​ЗСУ на Курському напрямку, проте вони були зняті давно й в інших місцях, - Insider
20:37
Ексклюзив
перше вересня, школа
Чим "Школа офлайн" загрожує учням за кордоном та дітям ВПО: аргументи експерта з освітніх питань Кондратюка
20:21
Вибух
РФ атакувала об'єкти інфраструктури Сумського району
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV