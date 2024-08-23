Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Розкажу вам про Україну через 10 років
OPINION

Розкажу вам про Україну через 10 років

Петро Шуклінов
23 серпня, 2024 п'ятниця
20:02
Погляд Петро Шуклінов

Бо ви багато варитесь в негативі. І, схоже, втратили фокус. Це небезпечно

Зміст

Отже, наша мета — сильна, безпечна та квітуча країна вільних людей. Максимально просто. Але для цього треба багато робити. І вірити в те, що робиш. Навіть якщо здається, що зараз йти далі неможливо, складно, боляче, спекотно, немає коли думати про це і так далі.

Треба думати про це. Треба фокусуватись. І діяти.

По-перше, за наступні десять років ветерани та армія стануть ключовим соціальним інститутом країни. Служба стане обов'язковою для всіх чоловіків. Відсутність статусу впливатиме на перспективи в політиці, бізнесі тощо. Велетенські суми донатів (окремо від податків) - те, що може бути заміною службі. Але мати зброю і вміти володіти нею — обов'язковий скіл кожного чоловіка. Україна стане суспільством воїнів. Український солдат та його військовий досвід будуть на вагу золота. Центуріони Європи. З ключовою роллю у всіх майбутніх воєнних конфліктах і військових місіях Західного світу.

По-друге, зруйнована класична економіка (це вже факт), яка багато років була пов'язана з Росією, змусить бізнесменів переосмислити роботу. Тож український експорт, змушений до креативу, матиме сильну конкурентну перевагу. Як в спорті: кому більше треба — той і перемагає. Український бізнес в стресових умовах змушений змінюватись і боротись за місце на західних ринках. Наше завдання і завдання влади в тому, щоб максимально допомогти бізнесу, розв'язати йому руки й не заважати. Повна свобода для бізнесу. Це мета, яка має бути реалізована в наступні 10 років.

Читайте також: Якщо Трамп дасть зброю, всі інші пункти Джонсона втратять сенс

По-третє, наступний політичний цикл має привести до влади військових та волонтерів. Саме вони будуть відбудовувати країну. Але саме на них випаде найважчий час.

Цілком ймовірно, що важкі післявоєнні реформи будуть непопулярні та призведуть до швидкого розчарування у вчорашніх героях. Після війни завжди наступає важкий час. Україна не буде винятком. Але зміна політичних еліт має відбутись обов'язково. Як колись відпали комуністи — так має відпасти все, що уособлює корупцію та старі часи.

По-четверте, наше завдання — стати членом Європейського Союзу та НАТО. Ми не маємо забувати про це. Маємо постійно фокусувати ціль і добиватись результатів. В наступні 10 років Україна має приєднатись до обох Альянсів і зайняти своє місце як рівна серед рівних. Змінити обидва Альянси зсередини.

Ми несемо військовий досвід. Ми несемо нову кров. Ми несемо новий бізнес. Ми несемо новий погляд на європейський проєкт — сильний і впливовий. Україна — велика додана вартість для НАТО та ЄС. Ми маємо не просто перемогти Вісь зла, а повернути світовий порядок на місце. Повернути Європі впевненість в собі.

Ну і п'яте. Існування Росії (в тих чи інших кордонах) завжди буде для нас екзистенційною загрозою. Тому поразка Росії у війні зараз, а також поразка Росії в майбутньому на всіх треках (торговому, дипломатичному, внутрішньосуспільному) - постійне завдання для всіх наступних поколінь. Не буде "як колись". Бо раніше було так само. Не втішайте себе думкою, що "війна закінчиться". Вона буде лише змінюватись.

Читайте також: Скільки триватиме війна і що таке перемога для України

Поки існує Росія, поки вона має партнерів чи стабільну економіку — не може бути безпечного простору для України. Сильна Росія завжди захоче повернутись до часів імперії. А отже прийде з військами до нас знову. Тому Росія має бути слабкою і недієздатною. Завдання України — робити все можливе, щоб екзистенційна загроза зникла чи як мінімум була постійно слабкою.

Отже, змінюйтесь. Не очікуйте змін від інших — дійте першими. Розбудовуйте бізнес — мікробізнес, маленький, середній, великий. Йдіть в політику. Напрацьовуйте професійні скіли. Займайтесь своїм тілом. Займайтесь саморозвитком. Не сидіть і не чекайте. Все треба робити прямо зараз, а не ставити життя на паузу. Життя не зупинилось. Змінились обставини.

Налаштуйте свій власний фокус.

І йдемо далі.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
ЄС
політика
Європа
бізнес
військові
НАТО
Читайте також:
Курська область
Автор Влад Дідусь
21 серпня, 2024 середа
На Курщині українські воїни взяли в полон росіян: серед шевронів - кадирівський "Ахмат"
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2024 четвер
Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя 
російські полонені, полон
Автор Віталій Бесараб
21 серпня, 2024 середа
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 серпня
20:20
Талібан
Афганський рух "Талібан" заборонив жінкам у публічних місцях говорити й показувати обличчя
20:12
Білорусь солдати
Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових у прикордонну з Україною область, - Гаюн
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 912-го дня війни: українські прапори замайоріли над тимчасово окупованими територіями, Україна отримає найбільшу партію безпілотників від Латвії
19:54
Ексклюзив
Ми побачимо початок і політичного, і економічного банкрутства РФ наступного року, - історик Зінченко
19:42
Норвегія профінансує виробництво своїх артилерійських снарядів в Україні
19:28
щеплення вакцинація
Перше у світі випробування вакцини проти раку легень на людях почалося в семи країнах
19:13
Міжнародний кримінальний суд ООН
В ОП пояснили, чому Україна пішла на компроміс під час ратифікації Римського статуту
19:06
Суджа, РФ, Курська область
"Операція на Курщині - вторгнення НАТО в Росію": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 23 серпня
18:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
На Одещині бойовий медик оголосив голодування через незадовільні умови в психіатричній лікарні. Лубінець відреагував
18:45
ХАМАС напав на Ізраїль
Переговори про перемир'я в Газі: Єгипет передасть ХАМАСу переглянуту в Каїрі пропозицію
18:45
Оновлено
санкції проти Росії
США запровадили великий пакет санкцій проти РФ напередодні Дня Незалежності України: хто потрапив у перелік
18:38
Василь Малюк і Ольга Харлан
Ольгу Харлан нагородили пам'ятним знаком СБУ "Хрест пошани"
18:11
Російські військові
Росіяни відвели з Харківщини деякі підрозділи в Курську область, - ОТУ "Харків"
18:00
OPINION
Володимир Гевко
Росіяни — дуже вертикалізований народ. Їм справді треба царя
17:58
Олешки
ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках
17:54
Руслан Стефанчук
Стефанчук підписав закон про заборону діяльності РПЦ в Україні
17:51
Богдан Кротевич (Тавр)
Суд відмовився розглядати скаргу на ДБР начальника штабу "Азову" Кротевича
17:49
прапор України в ЄС
У Брюсселі біля будівлі Європарламенту розгорнули 30-метровий український прапор
17:45
Огляд
Ворон
"Ворон" "... відьмі" око не виклює: що подивитися на вихідних
17:41
Оновлено
Прем'єр Індії Моді
Моді й Зеленський оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві
17:40
смерть рашистським окупантам
Партизани знайшли на Донеччині польовий склад росіян. Фотозвіт
17:35
Ексклюзив
Атака могла послабити не тільки ударні можливості армії РФ, а й розвідувальні: Defense Express про ураження аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області
17:24
Оновлено
Окупанти атакували Торецьк і Курахове: є поранені
17:21
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп
Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп "Орбіти", інкогніто-співачка не приховувала обличчя
17:20
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
В естонській розвідці вважають, що РФ вирішила ігнорувати масштаби проблеми присутності ЗСУ на Курщині
17:16
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
Зірковий гравець покинув "Барселону" та повернувся у "Манчестер Сіті"
17:15
Оновлено
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергетики полагодили ЛЕП, яка з'єднує ЗАЕС з українською енергосистемою
17:08
електроенергія
Енергетики обіцяють не вимикати українцям світло на День Незалежності
17:04
Паперових документів для отримання соцдопомог поменшає: уряд ухвалив рішення про цифровізацію послуг
16:55
обстріл сумщини
РФ атакувала зернову інфраструктуру Сумщини: поранено трьох працівників підприємства
16:50
Два українських фільми отримали престижні нагороди кінофестивалю в Сараєво
16:46
Уряд залишив ціну на газ без змін до кінця наступного опалювального сезону
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби росіяни 20 разів атакували на Покровському напрямку
16:37
Джейк Салліван
Радник з нацбезпеки США Салліван уперше відвідає Китай наступного тижня для зустрічі з главою МЗС Ван Ї, - Axios
16:37
суддя Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: екссудді Тандиру продовжили арешт до жовтня
16:26
Нарендра Монді та Володимир Зеленський
Україна та Індія підписали чотири угоди. Деталі
16:25
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Ісландії вшосте за 9 місяців вивергається вулкан
16:19
Massive Attack
З найнижчим рівнем викидів вуглецю: Massive Attack анонсували "найбільш екологічний концерт"
16:18
Надзвичайники на Київщині за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який застряг у болоті
16:14
Ексклюзив
евакуація
Деякі райони Мирнограда вже недоступні для в'їзду: благодійний фонд "Схід SOS" про евакуацію цивільних з Покровського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV