"Русофоби" мали рацію щодо загрози людству
"Якщо Путіна не зупинити в Україні, завтра це коштуватиме набагато дорожче", — цей рефрен західних політиків у останні пів року навіть трошки навʼяз у зубах
Гей, чуваки, а вам не здається, що ми вас про це попереджали?
У 2008-му, коли він напав на Грузію. У 2009, коли відключав газ Україні. У 2013=му, коли втрутився в Майдан. У 2014-му, коли відхапав Крим і Донбас. Пізніше, коли будував свій Сєвпоток-2.
Щоправда, у 2019-му у нас свої путінферштеєри взяли владу: все намагалися подивитися йому в очі й зустрітися на колінах посередині (української території).
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Як виявилося, на весь цивілізований світ знайшлася лише невеличка група людей, котра мала сміливість подивитися правді в очі! Тобто, консервативні, неполіткоректні "русофоби" ("бандерівці") єдині мали рацію стосовно найбільшої (наразі) загрози людству?
А нам тут розповідають про колективний розум більшості й нєвʼ*бічеських аналітиків західних спецслужб. Хі-хі.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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