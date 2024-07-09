Чи запросять Україну до членства в НАТО на саміті?

Ні, бо на це немає політичної волі та згоди.

Уряди й парламенти нестабільні, політики нерішучі, ніхто не має бачення й стратегії, як завершити війну, і головне -- що робити з Росією.

Чи скажуть Україні, що вона сама винна?

Очевидно, скажуть. Ніхто ж не скаже "ми самі винні".

В якій формі це скажуть?

Робіть реформи, борітеся з корупцією, і настане день.

Читайте також: Що буде з нами далі?

Чи означає це, що причина в корупції?

Ні, причина в іншому, дивися пункт перший.

Чи означає це, що в нас корупції нема?

Ні, вона в нас є, але причина не в цьому.

Чи треба з нею боротися?

Обов'язково, але членство в НАТО — це про інше.

Читайте також: Ми ще все встигнемо побачити

Що робити, щоб нас запросили в НАТО?

Те саме, що ми й робили: впроваджувати реформи, боротися з корупцією. А також зміцнювати демократію та покращувати систему управління. Впроваджувати стандарти НАТО. А ще — сформувати образ перемоги й створити на його основі коаліцію переможців, які спільно розумітимуть, як завершити війну і як встановити сталий мир.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.