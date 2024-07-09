Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Саміт НАТО: чому не запросять Україну?
OPINION

Саміт НАТО: чому не запросять Україну?

Валерій Пекар
9 липня, 2024 вiвторок
08:03
Погляд Валерій Пекар

Ні, бо на це немає політичної волі та згоди

Зміст

Чи запросять Україну до членства в НАТО на саміті?

Ні, бо на це немає політичної волі та згоди.

Уряди й парламенти нестабільні, політики нерішучі, ніхто не має бачення й стратегії, як завершити війну, і головне -- що робити з Росією.

Чи скажуть Україні, що вона сама винна?

Очевидно, скажуть. Ніхто ж не скаже "ми самі винні".

В якій формі це скажуть?

Робіть реформи, борітеся з корупцією, і настане день.

Читайте також: Що буде з нами далі?

Чи означає це, що причина в корупції?

Ні, причина в іншому, дивися пункт перший.

Чи означає це, що в нас корупції нема?

Ні, вона в нас є, але причина не в цьому.

Чи треба з нею боротися?

Обов'язково, але членство в НАТО — це про інше.

Читайте також: Ми ще все встигнемо побачити

Що робити, щоб нас запросили в НАТО?

Те саме, що ми й робили: впроваджувати реформи, боротися з корупцією. А також зміцнювати демократію та покращувати систему управління. Впроваджувати стандарти НАТО. А ще — сформувати образ перемоги й створити на його основі коаліцію переможців, які спільно розумітимуть, як завершити війну і як встановити сталий мир.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
Ракетний обстріл Києва 08.07.2024
8 липня, 2024 понедiлок
Ракетна атака РФ 8 липня: у Києві, Покровську, Дніпрі і Кривому Розі є загиблі й постраждалі. Усі подробиці
Фрегат ВМС Ірану Sahand
8 липня, 2024 понедiлок
Один із найсучасніших кораблів ВМС: в Ірані затонув фрегат Sahand
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.49
    Купівля 40.49
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.74
    Продаж 44.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 липня
08:28
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 141 боєзіткнення, росіяни продовжують атакувати на 12 напрямках
08:24
діти
Нібито через лісові пожежі: окупанти на Луганщині вивезли 137 дітей до військово-патріотичного табору у РФ
08:00
Оновлено
Вогонь, пожежа
У РФ заявили про збиття майже 40 дронів: у Волгоградській області палає нафтобаза, у Ростовській - електропідстанція
07:43
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака Києва 8 липня: загинули 27 людей, постраждалих вже понад сто
07:34
OPINION
Микола Княжицький
Путін хоче перемир’я? Для України це пастка 
07:29
Партизани провели диверсію на залізниці, яка зв'язує РФ та окуповану частину Донеччини
07:25
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 7 танків, 49 артсистем і понад 1200 військових
07:14
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Чорному морі ракетоносій
07:06
Віктор Орбан
"Путін готовий розглянути можливе перемир'я": ЗМІ опублікували лист Орбана до очільників ЄС щодо України
06:55
Анонс
Родрі, Альваро Мората та Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Іспанія - Франція: де та коли дивитися півфінал Євро-2024
06:30
Естонія Росія мігранти світ
Естонія восени почне тестувати бункери на кордоні з РФ. Їх має бути 600
05:56
Оновлено
United24 та monobank відкрили збір на допомогу Охматдиту: перші 100 млн грн зібрали менш ніж за три години
05:06
Джо Байден
Байден заявив, що США та союзники оголосять про нові заходи для зміцнення української ППО
04:19
Оновлено
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
03:25
Всеволод Князєв
Справа ексголови Верховного Суду: ВАКС зняв арешт із частини коштів Князєва, - Transparency International
02:55
фейк
"США мають сумніви щодо легітимності Зеленського, а Україна використовує хімічну зброю": добірка російських фейків за 8 липня
02:20
Microsoft
У "Блокнот" від Microsoft через 40 років після створення додали перевірку орфографії та автозаміну
01:53
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
У Білому домі заявили, що не змінили рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ зброєю США після російської атаки 8 липня
00:14
пігулки_ліки
Ліки Укрпоштою у прифронтових і прикордонних з РФ областях: в ОВА пояснили, як замовити
2024, понедiлок
8 липня
23:33
Оновлено
Боголюбов і Коломойський
ЗМІ заявили про втечу ексспіввласника "Привату" Боголюбова з України, у бізнесмена відреагували
23:30
Ексклюзив
орбан путін
Орбан вдає, ніби ЄС штовхає Україну до перемовин із Кремлем, а Індія намагається грати між Заходом, РФ і Китаєм, - політексперт Хара
23:12
Верховна Рада
ВР закликала світ визнати атаку РФ терактом, дати Україні більше зброї та скасувати обмеження на її застосування
22:34
Міжнародний кримінальний суд
Україна надасть докази атаки РФ по цивільних об'єктах Міжнародному кримінальному суду
22:16
Ексклюзив
Обстріл Києва 08.07.2024
"Застосовували все, що було": генерал-лейтенант Романенко розповів, як РФ удосконалює ракетні удари
22:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ціленаправлена атака РФ по дітях, ворожі наступи та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
21:38
Росіяни били по Нікопольщині 8 липня 2024 року
Росіяни з артилерії та дронами били по Нікопольщині: постраждав чоловік
21:07
Оновлено
Ракетний обстріл Києва 08.07.2024
Ракетна атака РФ 8 липня: у Києві, Покровську, Дніпрі і Кривому Розі є загиблі й постраждалі. Усі подробиці
20:33
Ексклюзив
Микола Княжицький
У документі є надзвичайно важливі пункти: Княжицький про безпекову угоду з Польщею
20:07
Оновлено
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини, ще 3 поранені
20:03
OPINION
Олексій Панич
То чи є у Росії нацизм?
19:54
Обкладинка фільму Миколи Княжицького "Розвіяні війною!
Документальний фільм "Розвіяні війною": як Україні не програти демографічну війну
19:53
Іван Федоров
Можливості постачати гуманітарну допомогу на ТОТ Запорізької області немає вже понад рік, - голова ОВА Федоров
19:50
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" одягнув на першу пресконференцію в "Мілані" значок з прапором України
19:48
Слов'янськ
Фіксував для "МДБ ДНР" роботу українських ППО і РСЗВ: жителя Слов'янська засудили до 10 років
19:31
зерно, зернова угода
Методика перевірки походження зерна, яке продає РФ, буде готова до кінця літа, – Мінагрополітики
19:07
Оновлено
новини Львівщини
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули 10 людей, ще 47 поранено
19:07
НАТО, Єнс Столтенберг
"Столтенберг ніколи не хотів миру. Він хоче більше відмивання грошей НАТО": фейки світових ЗМІ за 8 липня
19:06
У Forbes оцінили, скільки витратила РФ на атаку по Україні 8 липня
18:47
Марін Ле Пен
Партія Ле Пен прагне приєднатися до групи Орбана в Європарламенті, - Politico
18:43
Оновлено
Зеленський у Радбезі ООН
Радбез ООН проведе 9 липня засідання через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV