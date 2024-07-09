Саміт НАТО: чому не запросять Україну?
Ні, бо на це немає політичної волі та згоди
Чи запросять Україну до членства в НАТО на саміті?
Ні, бо на це немає політичної волі та згоди.
Уряди й парламенти нестабільні, політики нерішучі, ніхто не має бачення й стратегії, як завершити війну, і головне -- що робити з Росією.
Чи скажуть Україні, що вона сама винна?
Очевидно, скажуть. Ніхто ж не скаже "ми самі винні".
В якій формі це скажуть?
Робіть реформи, борітеся з корупцією, і настане день.
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Чи означає це, що причина в корупції?
Ні, причина в іншому, дивися пункт перший.
Чи означає це, що в нас корупції нема?
Ні, вона в нас є, але причина не в цьому.
Чи треба з нею боротися?
Обов'язково, але членство в НАТО — це про інше.
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Що робити, щоб нас запросили в НАТО?
Те саме, що ми й робили: впроваджувати реформи, боротися з корупцією. А також зміцнювати демократію та покращувати систему управління. Впроваджувати стандарти НАТО. А ще — сформувати образ перемоги й створити на його основі коаліцію переможців, які спільно розумітимуть, як завершити війну і як встановити сталий мир.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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