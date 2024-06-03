Розуміння перемоги потрібно Силам оборони, дипломатам, ВПК та всім іншим причетним до війни, щоб побудувати стратегію перемоги. Без розуміння мети неможливо побудувати стратегію. Без стратегії неможливо досягти перемоги. Найсильніші армії, не маючи стратегії, зазнавали поразок від слабких супротивників, як США у В'єтнамі, Іраку й Афганістані. Тактика без стратегії — метушня перед поразкою, казали ще древні китайці (вислів приписується Сунь Цзи).

Розуміння перемоги потрібно також українському суспільству, щоб не відчувати себе загнаним у глухий кут. Якщо суспільство відчуватиме себе загнаним у глухий кут, воно здасться, навіть в умовах хороших новин з фронту.

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Саме цього прагнуть росіяни, саме в цьому полягає сьогодні їхня стратегія (вчора про це писав Олексій Копитько). Зробити так, щоб суспільство втратило орієнтири, за що воно воює, — ключова частина російської воєнної доктрини. Знов-таки, ідея не нова, їй дві з половиною тисячі років.

Розуміння нашої перемоги потрібно західним союзникам, щоб вони нас підтримували. Сьогодні вони бояться нашої перемоги, бо вона несе невизначеність. Нам потрібно перетворити невизначеність на визначеність, щоб отримати підтримку, достатню для перемоги. Ми не зможемо пояснити сутність нашої перемоги союзникам, якщо не розуміємо її самі.

Розуміння нашої перемоги потрібно тим, хто не є нашим союзником, але й не є нашим ворогом — а це переважна частина планети. Вони не розуміють нашої війни, бо не розуміють загальної картини — а образ перемоги таку картину сформує. Тоді ми матимемо шанс отримати підтримку з неочікуваного боку, а наш ворог такого шансу не матиме.

Найгірше, що ми можемо зробити, — тонути у невизначеності й сумнівах.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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