Думки діляться на тих, хто "за", і тих, хто "проти". Але при цьому мало хто зважає, чи влаштує цей компроміс Росію?

Проблема якраз в тому, що Путін офіційно пояснює своїм громадянам, що він не тільки повертає "історичні землі", а ще й зупиняє НАТО подалі від кордонів РФ. А тепер чомусь прихильники ідеї вирішили, що він погодиться, аби НАТО встало на кордонах РФ? От яка в нього має бути мотивація, що "продати це" своїм громадянам? Я поки що таких аргументів не бачу.

Очевидно, що питання України в дипломатичній площині має вирішуватися на рівні нового договору безпеки в Європі, який би включав і наші гарантії безпеки, так і гарантії безпеки для усіх інших, включаючи НАТО, РФ та нейтральні країни. Тільки тоді, коли буде зрозумілий новий безпековий формат, можна буде з впевненістю сказати про наше місце в цьому новому світі та чим доведеться для цього пожертвувати в масштабах країни.

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Бо інакше нові кордони України можуть пройти аж по Дніпру, а це точно не те, про що думають прихильники компромісу за будь-яких умов.

Ми маємо виходити з власних інтересів. І цей інтерес у тому, на мій погляд, щоб в Україні та навколо України була стабільна безпекова ситуація. Інакше те, що виглядає компромісом, може обернутися приводом для нової війни у майбутньому.

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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