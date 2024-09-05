"Мій президент мені довірив…".

"Нова програма президента".

"Найвеличніший…".

Портрети.

Білборди.

Читайте також: Розпустіть всі міністерства, залиште 5-6 менеджерів ОПи

Я вже, мабуть, змирився із тотальною некомпетентністю, безвідповідальністю, розвалом інституцій і системним порушенням Конституції цією владою. Але від властивого їй рівня азійського холуйства мене ще добряче тіпає.