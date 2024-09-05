Синдром азійського холуйства
"Президент сказав, що я йому потрібна в Офісі…", - заявляє міністерка й подає заяву про звільнення
"Мій президент мені довірив…".
"Нова програма президента".
"Найвеличніший…".
Портрети.
Білборди.
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Я вже, мабуть, змирився із тотальною некомпетентністю, безвідповідальністю, розвалом інституцій і системним порушенням Конституції цією владою. Але від властивого їй рівня азійського холуйства мене ще добряче тіпає.
Думаєте, звикну?
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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