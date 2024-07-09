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OPINION

Сирський повторить долю свого попередника

Сергій Марченко
9 липня, 2024 вiвторок
16:02
Погляд Сергій Марченко

Пройшло 150 днів від заміни Головнокомандувача ЗСУ Залужного. Можна зробити попередні висновки

Зміст

Ніякого оновлення і "перезавантаження" армії, про які говорив президент, як причини звільнення генерала Залужного, не відбулося. Зміни в керівництві ЗСУ стали банальною заміною людей Залужного на людей Сирського.

На фронті продовжується відступ і втрата стратегічно важливих міст. На мою думку, відступ ЗСУ не є виключно наслідком поганого керівництва Сирського. Є багато об'єктивних обставин, чому росіяни просуваються. Але і якихось особливих здобутків нового Головкома ЗСУ в обороні мною не помічено.

Наприклад, багато говорилося про лінію оборони за Авдіївкою, на яку мали б відступити ЗСУ в разі втрати Авдіївки. Але ніякої лінії оборони за Авдіївкою за довгі місяці облоги Авдіївки так ніхто і не створив. Маємо дивний провал оборони Торецька. Виглядає приреченим Часів Яр. І знову ж таки, ніяких ліній оборони ЗСУ, хоч приблизно порівнянних з лінією Суровікіна не було і близько.

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Зміна Головнокомандувача ЗСУ також не зменшила числа скандалів в ЗСУ. Вірніше, при Залужному скандалів в ЗСУ практично не було. Вони з'явилися після його звільнення. Провал оборони Харківщини, коли всі чекали нападу, але виявилися не готовими. Звільнення командувача обороною Харкова. Скандал із призначенням і звільненням генерала Содоля. Скандали з атаками українських аеродромів і втратою літаків.

Тобто, в сухому залишку, після зміни Головнокомандувача ЗСУ змін на краще в армії не спостерігається. Навпаки, є тенденція до поглиблення і консервації проблем.

І якщо призначення Сирського було мені дуже дивним, враховуючи публічні обіцянки Зеленського оновити, перезавантажити, пришвидшити армію, то зараз все стає на свої місця.

Сирський — типовий генерал радянської школи. Дуже зручна мішень для критики. Ідеальний цап-відбувайло. І ось зараз Офіс президента валить по Сирському із всіх гармат, дискредитуючи керівництво ЗСУ і виводячи з-під удару Верховного головнокомандувача, який всіх тих генералів, які тепер стали погані, призначав на посади.

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Маю сказати, дуже професійна медійна робота Офісу зі знищення репутації армії. Після відставки Залужного здавалося, що Зеленський бере на себе повну відповідальність за стан армії. Але вийшло не так.

Політтехнологи Банкової успішно сховали Зеленського від відповідальності, придумавши легенду, що погані генерали з'явилися в ЗСУ самі собою, а не були призначені президентом, або тими, кого призначив президент.

Виглядає так, що Сирському залишилися лічені місяці дозбирати свій негатив і він буде викинутий з армії так само як викинули його попередника.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
Олександр Сирський
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