Писати таке без жодного інсайда — справа невдячна. Та я ризикну. Бо мені доволі давно здається, що розмови про відсутність у "Слуг" голосів — це не зловтіха політичних опонентів, а конкретна ознака актуальної ситуації. І головною причиною цього, ви не повірите, є відсутність фінансування.

Золоті часи раннього Зеленського із "меценатом" Коломойським відійшли в минуле. Наступний період, де Офіс заробляв сам через контроль Великого крадівництва, також.

Не те, що вони не крадуть, — дурних немає. Але репресивна машина розкручується навіть не озираючись на закон. І ті, до кого сьогодні ще не приходять (через близькість до Офісу), дедалі ліпше розуміють невеселу перспективу після зміни влади.

Читайте також: Якщо мрієте про диктатуру, — припиняйте

Тож, одна справа потурбуватися про власну кишеню, інша — смоктати з бюджету мільярди, ризикуючи дупою заради утримання депутатського корпусу.

Дехто з них іще лобіює власний бізнес. Інші, на свій страх і ризик, торгують політичним впливом. Але сіра маса, котра харчувалася раніше з грубих конвертів, залишилася на бобах.

Ну, а за зарплату ходити в парламент вони вам не наймалися.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.