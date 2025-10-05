Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
Продовження діалогу істориків Польщі та України за визначенням матиме асиметричний характер
Оскільки один з істориків є президентом Польщі, а серед українських істориків, попри їх суттєвий вплив на громадську думку, є максимум депутат від опозиції.
Перехід від діалогу до перетягування каната вже відбувся, і продовження взаємодії з тими самими учасниками матиме передбачуваний негативний результат. Діалог перетвориться на два монологи, що складаються із взаємних звинувачень.
Боротьба з "бандеризмом"є боротьбою з фантомом. Тому що ідеологія УПА та ОУН(б) є націоналізмом бездержавної нації. Попри символічну важливість спадщини УПА для українських правих, жодна партія сучасної України не є бандерівською у сенсі, який це слово мало в 1939-1945 році.
Наявність суверенної держави поступово трансформує етнічний націоналізм у громадянський. І українська правиця еволюціонує саме в цьому напрямку. Законодавче засудження "бандеризму" у Польщі цю еволюцію уповільнить. Стане більше охочих повернутись назад до Бандери, і їхні голоси буде краще чути. В колективному зверненні істориків вже наявна погроза — популяризувати серед українців інформацію про злочини АК. І пропхати засудження АК в законодавство. З якою метою?
Читайте також: У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
Таким чином, Волинська трагедія із колективної травми, що стосується лише частини поляків і частини українців, стане обраною травмою, за Волканом, що стосується обох великих груп. І почне значною мірою впливати на нашу колективну поведінку в майбутньому.
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського. Бо Дмовський знову порадить зле.
Засуджуючи Бандеру, важливо не плутати його з відмороженими польовими командирами, які керували вбивствами нонкомбатантів, тобто мирного населення.
Виглядає, що на часі долучити до діалогу соціальних науковців, і теж написати колективний лист або два. А також дипломатів, культурних діячів, і військових. Якщо на Польщу таки нападуть московити, це називатиметься агресією Московської федерації проти Польщі, а не втягуванням когось у щось. Розборки, зосереджені на історичній тематиці тут є доречним фоном. Але вони не мають підміняти собою обговорення актуальних фігур.
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
