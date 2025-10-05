Перехід від діалогу до перетягування каната вже відбувся, і продовження взаємодії з тими самими учасниками матиме передбачуваний негативний результат. Діалог перетвориться на два монологи, що складаються із взаємних звинувачень.

Оскільки один з істориків є президентом Польщі, а серед українських істориків, попри їх суттєвий вплив на громадську думку, є максимум депутат від опозиції.

Боротьба з "бандеризмом"є боротьбою з фантомом. Тому що ідеологія УПА та ОУН(б) є націоналізмом бездержавної нації. Попри символічну важливість спадщини УПА для українських правих, жодна партія сучасної України не є бандерівською у сенсі, який це слово мало в 1939-1945 році.

Наявність суверенної держави поступово трансформує етнічний націоналізм у громадянський. І українська правиця еволюціонує саме в цьому напрямку. Законодавче засудження "бандеризму" у Польщі цю еволюцію уповільнить. Стане більше охочих повернутись назад до Бандери, і їхні голоси буде краще чути. В колективному зверненні істориків вже наявна погроза — популяризувати серед українців інформацію про злочини АК. І пропхати засудження АК в законодавство. З якою метою?

