Навіть інші дві гілки влади – Верховна Рада і Кабінет Міністрів, – коли виникають питання, зрештою, звертаються до суду. Для євроінтеграції судова реформа – один із ключових маркерів, але Україна не може її провести належним чином вже понад 10 років. І це на руку Росії.

Зараз триває конкурс на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Навіщо ця комісія потрібна? Це – сито, яке має не дати пройти у систему, зокрема, таким суддям як Всеволод Князєв, який погорів на хабарі, чи суддя Богдан Львов, у якого знайшли російський паспорт.

І зараз під час конкурсу важливим маркером є те, по кому з кандидатів б’є кремлівська мережа Telegram-каналів. Загалом цих кандидатів менше ніж 30.

Хто ж під прицілом?

Один з анонімних каналів – "Под мантией", – який входить до кремлівської мережі, згадав суддю Верховного Суду Івана Міщенка. Того самого Міщенка, в якого троє дітей і який пішов добровільно на фронт боронити Україну. Міщенко працює у комісії, яка проводить конкурсний відбір, аби відібрати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І його системно намагається дискредитувати ця мережа каналів.

Скрин Telegram-каналу "Под мантией"

У цьому ж пості згадують одного з кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів – Дмитра Гудиму. Це суддя Верховного Суду, який раніше суддею не був, призначений на посаду під час судової реформи у 2017 році. Він пропрацював у Великій Палаті протягом шести років (максимально можливий термін), займався освітою суддів, адвокатів і молодих спеціалістів, від громадського сектору отримав відзнаку "Честь тижня", зокрема, за окрему думку у справі щодо звільнення одіозного судді Бабенка.

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На з’їзді суддів у 2023 році боровся за посаду члена Вищої ради правосуддя з суддею Верховного Суду Сергієм Бурлаковим, відомим зв’язками з Росією та ОПЗЖ (для того, щоби останній переміг Гудиму, на з’їзді провели аж два повторні голосування). Під час одного з Пленумів Верховного Суду суддя Гудима наголосив на тому, що законодавчі ініціативи нардепів, які стосувалися Великої Палати Верховного Суду, – це спроба наступу на незалежність судової гілки влади, намагання взяти цей структурний підрозділ найвищого суду під політичний контроль.Таку саму думку поділяє і громадський сектор.

Отже, "Под мантией" пише про Гудиму, що буцімто в нього під час обшуку у справі Князєва вилучили $700 000. Не треба бути великим спеціалістом, щоб зрозуміти, що якби це сталося, то на суддю чекала б доля самого Князєва, та й за рік ця інформація вже б стала публічною.

Цю ж інформацію про $700 000 з анонімного каналу "Под мантией" підхопив адвокат не України Ростислав Кравець. І при цьому не забув згадати громадську ініціативу "Голка".

Знімок екрана з Telegram-каналу Ростислава Кравця

Наша громадська ініціатива вирішила дослідити глибше цю тему і дати громадянам розуміння, що ж насправді відбувається.

Хто такий Кравець?

Це адвокат не України, відомий підтримкою "суддів Майдану", зрадника Олега Гривковського, сумнозвісних суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького й Олександра Касмініна. Кравець засвітився на "плівках Вовка". Його "послуги", зокрема, використовували для того, аби подавати позови, в яких був зацікавлений голова нині ліквідованого ОАСКу Павло Вовк. У цьому ж таки ОАСКу скасували новий український правопис, який передбачав, по суті, дерусифікацію нашої мови. Позивачем виступила організація Кравця. Цей адвокат не України критикував рішення Великої Палати Верховного Суду, яка створила прекрасну судову практику і підтримала перехід релігійної громади з московського патріархату до української церкви. Суддею-доповідачем у тій справі був Костянтин Пільков.

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Кравець захищав у суді колишнього очільника "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, звинуваченого у держзраді. З Богуслаєва завдяки позову Мін’юсту стягнули майно і гроші на користь держави. Причина – сприяння державі-агресору. Богуслаєв сам звертався до Офісу президента, аби його обміняли. Тому і без вироку суду тут все зрозуміло, як і те, що Кравець – адвокат не України.

Telegram-канал Кравця входить до кремлівської мережі, яка б’є по судовій реформі, доброчесним суддям та громадському сектору. І в цій мережі є також канали нардепів Олександра Дубінського, Максима Бужанського й Андрія Портнова, який за часів зрадника Януковича контролював суди. Сюди ж входить і вже згаданий анонімний канал "Под мантией".

Кравець системно б’є по суддях Верховного Суду. Хто ж його непокоїть? Зокрема ті, хто виступали проти судді з російським паспортом Богдана Львова. Нагадую всім, що за очищення Верховного Суду від Львова активно виступали такі судді Верховного Суду як Олена Кібенко (63 згадки на Telegram-каналі Кравця) та Віктор Пророк (77 згадок на Telegram-каналі Кравця).

Це теж судді, які, як і Міщенко, Гудима та Пільков, пройшли конкурс і потрапили до Верховного Суду під час судової реформи 2016 – 2017 років. Раніше вони суддями не були. І з низкою інших суддів Верховного Суду є тим здоровим ядром, яке має бути опорним для реформи всередині судової системи.

Робота щодо саме таких суддів з боку Кравця ведеться системно і не лише в соцмережах. На початку року суддя Пророк оприлюднив звернення від Кравця, який цікавився ним і суддею Гудимою. Кравця як очільника ГО "Правова держава" нібито цікавили "прогули" та "запізнення" цих двох суддів. Це при тому, що робочий день і тиждень у суддів ненормований, про що людина, яка має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, могла б знати (і вочевидь знає). Тому запити цього адвоката аж ніяк не спрямовані на громадський контроль, бо коли йде моніторинг роботи інституції – то аналізують інформацію про всіх суддів, а не тільки про тих, яких хтось вирішив атакувати інформаційно.

Вказане дає підстави говорити про те, що в адвоката не України Кравця може бути особистий інтерес у тих випадках, коли він пише у суди запити нібито як громадянин України, адвокат чи голова якоїсь громадської організації.

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Торік Пророк разом з іншими чотирма суддями Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу "Автомайдану". З цією громадською організацією судився про захист честі та гідності "суддя Майдану" Олександр Хрімлі, якому вдалося вийти у відставку. Адвокатом у тій справі на боці сумнозвісного судді з групи "донецьких" був Кравець. Пов’язана справа Хрімлі потрапила до судді Гудими як доповідача. Кравець про це добре знає, тому зробив окремий допис, поширюючи про цього суддю інформацію сумнівного змісту, у такий спосіб втручаючись у здійснення правосуддя в конкретній справі, та впливаючи на суд.

Знімок екрана з Telegram-каналу Ростислава Кравця

Кравець дуже переживає, що справу його клієнта – донецького "судді Майдану" – передали на розгляд п’ятьом суддям. Що це значить? Ну, якщо це буде не 3, а 5 суддів, мабуть, більша ймовірність того, що Кравець у тій справі не зможе вплинути на остаточне рішення.

До того ж Кравець, який представляє клієнта в касаційному цивільному суді не може не знати що цей суд розглядає всі справи, призначені до розгляду по суті, постійними колегіями в складі 5 суддів.

Подібні атаки в соцмережах посилюються тоді, коли мова йде про резонансні справи (як комерційні, так і політичні), виборчий процес, балотування суддів на різні посади в інших органах влади, які впливають на державну політику щодо судової системи.

Висновок очевидний: кремлівська агентурна мережа і далі робить все, щоб Україна не змогла виготовити якісне сито і наповнити суди доброчесними та кваліфікованими суддями. Тому як низка кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, так і кандидатів на посади суддів і членів Вищої ради правосуддя можуть найближчим часом знову опинитися під інформаційним ударом. Росія з допомогою всіляких кравців-портнових та інших посіпак у судах робить все, щоб залишити нам кланову систему з "суддями Майдану".

І тут постає цілком закономірне питання: що має робити країна в умовах екзистенційної війни з Telegram'ом, який заснував росіянин Дуров? Наразі у парламенті напрацьовують законопроєкт, який подали Микола Княжицький (ЄС), Микита Потураєв ("Слуга народу") та Ярослав Юрчишин ("Голос") разом з іншими нардепами (11115), який має вплинути на роботу всіх соцмереж і привести наше законодавство у відповідність із європейським. Але цей законопроєкт наразі не розглянув комітет і відповідно його не винесено в зал на перше читання.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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