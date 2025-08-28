Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"
OPINION

Темпи наступу окупантів сповільнились: ЗСУ зірвали плани Кремля щодо "обміну територіями"

Дмитро Снєгирьов
28 серпня, 2025 четвер
18:00
Погляд

Швидкість просування російської армії в Україні суттєво знизилася – за останній тиждень війська РФ захопили лише 75,7 кв. км, що є найменшим показником за все літо. Для порівняння: упродовж попередніх літніх тижнів російські сили зазвичай займали від 92 до 225 кв. км

Зміст

Покровський напрямок: основне просування противника — близько 32 кв. км, проте ЗСУ провели низку успішних контратак в районі Добропілля та повернули близько 12 кв. км. 

Сватівський напрямок: росіяни просунулися ще на 20 кв. км, зокрема, взяли село Зелений Гай на Харківщині. Примітно, що окупанти повідомляли про його захоплення ще у липні, але відео з російською ганчіркою у цьому населеному пункті було оприлюднено лише нещодавно.

Варто окремо прокоментувати ситуацію у Дніпропетровській області. Генеральний штаб підтверджує, що українські військові ведуть бої в районі сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, але запевняє, що ці населені пункти ще не окуповані. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності.

Кремль намагається використати прорив у бік Дніпропетровщини для посилення військово-політичного тиску на українське керівництво під час переговорного процесу, зокрема шляхом розширення зони бойових дій.

За словами очільника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова, по контурах області, як мінімум з південно-східного напрямку, справді існує загроза і тривають запеклі бої. "Однак, якщо говорити про небезпеку для обласного центру — міста Дніпро, то її не існує. Єдине, що загрожує місцевим мешканцям — ракетно-дронові удари країни-агресорки", - зауважив він.

Противник намагатиметься вирішити два ключові завдання. По-перше — встановити контроль над тими частинами Донецької області, які залишаються під контролем ЗСУ, а також розширити фронт, зокрема у напрямку Дніпропетровської області.

Крім того, головною метою наступу є захоплення таких важливих населених пунктів, як Покровськ, Костянтинівка, а також Сіверськ. Особливу увагу ворог приділяє спробі взяти Костянтинівку впродовж літнього періоду.

Ситуація на Костянтинівському напрямі залишається складною через те, що російські війська контролюють панівні висоти в районі Торецька та Часового Яру.   Фактично місто, і не тільки місто, оперативні тили знаходяться під фланговими обстрілами. Тобто вони мають можливість впливу на логістику, причому навіть з використанням ствольної артилерії.

Читайте також: Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку

Складною залишається ситуація й у районі Торецька. 

Також зверну увагу і на активізацію дій росіян у районі Лимана. Цей напрямок не надто представлений в інформаційному полі, проте у військовому плані має значення.

Ще один напрямок активізації дій окупантів — район Дворічної у Харківській області. Там спостерігається розширення зони присутності противника із потенційною загрозою подальшого просування вздовж Осколу у бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Російські війська діють відразу на кількох напрямках, проте їхня головна мета — вийти на Костянтинівку  з загрозою подальшого прориву — Дружківка, на Слов’янськ.

Водночас зауважу, що попри загрози, перспектива захоплення міста для РФ не є очевидною. Костянтинівка – велике промислове місто, значно більше, ніж навіть Бахмут, тим більше Часів Яр. І історична перспектива його захоплення окупантами досить туманна.

Наразі окупаційні війська уперлися в оборонні лінії та великі міста, які значно складніше захопити, ніж раніше окупований Бахмут. Тому ціна наступу на новому етапі для Росії буде надзвичайно високою.

Росіяни чудово розуміють, що, "пухнастий звір" підкрався не те що несподівано, а досить очікувано. Вони розуміють, що Слов’янсько-Краматорська агломерація — це чотири великі промислові міста. Бахмут для них коштував 100 000 особового складу. Аналогічна ситуація була і під час боїв за Курахове. Там втрати окупантів склали, за різними оцінками, до 30 тисяч особового складу. З урахуванням цих величезних втрат і неможливості їхньої компенсації зараз Російська Федерація робить усе можливе, щоб мінімізувати подібний негативний сценарій на цьому напрямку. Але, як бачимо, дуже невдало. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), тільки на Покровському напрямку щодобові втрати окупантів — до 500 особового складу. Це санітарні та безповоротні втрати.

Читайте також: Театр бойових дій розширюватиметься на нові території України, — Снєгирьов

Утім, навіть у разі можливого захоплення окупантами Костянтинівки — це не означатиме стратегічного контролю над регіоном. Костянтинівка розташована в низині. А далі йде Слов’янськ, там гора Карачун. Це панівні висоти. Плюс з 2014 року ЗСУ там готувалися.

На підступах до Слов’янська Сили оборони України матимуть тактичну перевагу і просування Росії в цій зоні буде надзвичайно складним. Навіть у довгостроковій перспективі, на мою думку, захоплення цієї частини Донеччини малоймовірне.

Цю агломерацію навіть за чотири роки неможливо буде окупувати, якщо не буде "договірняка" зі здаванням контрольованих Силами оборони України районів області. Наголошую: історичної перспективи захоплення цих територій немає.

Одним із ключових факторів, який зупинив російський наступ, стали саме успішні дії Сил оборони України. 

Саме успішні дії української армії не дозволили реалізувати політичну складову російського наступустворення буферних зон завглибшки просування до 20 км, причому як на території Харківської, Сумської області, так і аналогічні плани щодо Дніпропетровської області. Те саме — на Запорізькому напрямку, де вдалося значною мірою стабілізувати ситуацію після низки спроб росіян покращити тактичне становище в районі Малої Токмачки із загрозою виходу на Оріхове. Ці сценарії були прораховані Генштабом ЗСУ.

Окрему увагу варто звернути на Донеччину, де Росія сфокусувала основні сили. Крім військових завдань, мова йде і про ресурсний інтерес.

Ключовим завданням окупантів є захоплення промислових центрів Донецької області. Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Щодо Покровська, росіян цікавить Покровський район як місце максимальної концентрації корисних копалин. Шевченкове — це літій. Крім того, у Покровському районі — найбільші в Європі поклади коксівного вугілля, яким забезпечували українську металургію. Взяття під контроль шахтоуправління "Покровське" російськими окупантами знизить випуск готової продукції металургійних заводів у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За оцінками фахівців, виробництво продукції може зменшитись з 7,5 до 2,5 мільйона тонн, а це ненадходження до бюджету та соціальна напруга на контрольованих ЗСУ територіях, тому що металургійні заводи — це робочі місця для десятків тисяч українців.

Після окупації Шевченкового та Котлиного Росія використала тиск на Покровськ, щоб реалізувати не так військову, як політичну мету — продемонструвати США здатність саме військовим шляхом вийти до адмінкордону Дніпропетровщини.

Утім не варто відкидати й політичний фактор уповільнення російського наступу – його визнають навіть самі представники країни-окупанта. Показово, що у Кремлі політичний тиск адміністрації Трампа розглядають виключно як повторення попередніх сценаріїв.

Причому росіяни наводять як доказову базу цієї теорії змови події ще періоду АТО. Це, відповідно, Мінськ-1, Мінськ-2. На момент максимального просування росіян країни Заходу чинять тиск на Російську Федерацію, стіл переговорів — і, відповідно, подальший наступ було фактично припинено.

Утім зауважу, що саме завдяки успішним діям Сил оборони України, у поєднанні з міжнародним фактором, вдалося зірвати плани російського командування щодо так званого "обміну територіями" та фактичного ультиматуму українському політичному керівництву. І загрози подальшого просування вглиб промислових районів Донецької області.

Ситуація на фронті останніх тижнів створила нові умови для міжнародного перемовного процесу щодо завершення війни в Україні.

Цей фактор і дає можливість вже на міжнародній арені, зокрема й нашим стратегічним партнерам, просувати власне бачення закінчення війни, а саме: по лінії бойового зіткнення, а не як росіяни, — повний контроль над територіями Донецької області. 

Ось це основний висновок цих подій останніх двох тижнів.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
Сумщина
ЗСУ
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
переговори з РФ
втрати окупантів
Лиман
Покровськ
Читайте також:
Роман Безсмертний
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2025 середа
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Київ
+25.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 47.83
    Продаж 48.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
28 серпня
18:45
"Жили в постійній небезпеці мобілізації": в Україну повернули дві групи дітей та молоді з ТОТ
18:44
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Шамшур: Війна йде за сценарієм Путіна, і це треба зупинити
18:14
На війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов
18:13
Інститут титану
Єдиний в Європі Інститут титану купує компанія з Волині, що спеціалізується на виробництві металоконструкцій
18:02
Ексклюзив
"Війна вже безпосередньо торкнулася ЄС": Висоцька про реакцію Європи на російську атаку
18:01
Оновлено
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 19 людей загинули, серед них 4 дітей
18:00
Аналітика
ухилянти
Як відбити бажання чоловікам повертатись в Україну: що не так з законопроєктом про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону
17:57
Міністр оборони Туреччини долучиться до напрацювання гарантій безпеки для України, - Зеленський після розмови з Ердоганом
17:52
вибухи вночі
СБУ за 4 дні уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС на суму понад $250 млн
17:43
З початку доби на фронті відбулося 60 боєзіткнень, найбільше — на Покровському напрямку
17:25
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн поспілкувалася з Зеленським і Трампом, наголосивши на необхідності гарантій безпеки, які перетворять Україну на сталевого дикобраза
17:15
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський доручив МЗС зʼясувати всі факти щодо заборони Роберту "Мадяру" Бровді вʼїзду в Угорщину
16:57
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Шмигаль: спроможності України в оборонній сфері зросли у 35 разів за три роки
16:49
Микола Матвієнко, Шахтар
Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Кубка України: з ким зіграють "Динамо" і "Шахтар"
16:46
Ексклюзив
Атака РФ на Київ 28 серпня, Дарницький район
"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ
16:22
OPINION
Путінська відповідь Трампу
16:12
Оновлено
"Запхайте в дупу ваші санкції": Роберт "Мадяр" Бровді відреагував на заборону вʼїзду в Угорщину
16:00
OPINION
Ракетні обстріли єднають нас
15:56
Оновлено
МЗС України
МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
15:43
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
Київську митрополію УПЦ визнали афілійованою з РПЦ, що порушує закон України
15:29
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили КАБами по Синельниківському району на Дніпровщині, є загиблий і постраждалі
15:10
Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представлятиме Україну на премії "Оскар"
15:09
Огляд
Російський "Буян-М" отримав "по зубах" біля Криму: чим небезпечні ці кораблі та скільки їх ще є. Пояснюємо
15:03
Сибіга показав 55 іноземним дипломатам зруйнований РФ будинок у Дарницькому районі Києва
14:39
РФ завдала удару по кораблю "Сімферополь" ВМС України
14:11
Дмитро Пєсков
Пєсков назвав удари по Києву 28 серпня успішними, але підкреслив "зацікавленість" РФ у перемовинах
14:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Ексклюзив
нафта
Великі поклади нафти в Росії не експлуатуються через брак технологій, - експерт з енергетики Буковський
14:00
OPINION
На все воля Банкової. Як "перезарядити" парламент на сьомий рік роботи?
13:53
Ексклюзив
Іван Гаврилюк
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
13:51
Іран
Велика Британія, Франція і Німеччина розпочнуть процес відновлення санкцій проти Ірану, - Reuters
13:43
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Далекобійні ракети мають стати головним інструментом спецоперацій майбутнього, - експерт Бадрак
13:33
Урсула фон дер Ляєн
"Найближчим часом ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій": фон дер Ляєн після атаки РФ на Україну 28 серпня
13:33
мобілізація
Статус УБД за спрощеною схемою отримали 71 тис. військових з початку року
13:09
Ексклюзив
Україна Польща
Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак
12:54
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Сумніваюся, що хоч одна з країн зможе пересилити себе і направити військовий контингент в Україну, - нардеп Чернєв
12:48
"Потребує особливого контролю та укріплення": ДПСУ облаштовує ділянку кордону з невизнаним Придністров'ям
12:37
У Запоріжжі затримали агента ФСБ, якому росіяни передавали вибухівку для терактів за допомогою дронів
12:30
Війна з Росією, ЗСУ
Хочуть зламати волю народу до спротиву: речник ОСУВ "Дніпро" про напрямки фронту, де окупанти тиснуть найбільше та обстріл Києва
12:13
віце-президент США Джей Ді Венс
"Показала розбіжності": Венс назвав суперечку Зеленського й Трампа в Овальному кабінеті корисною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV