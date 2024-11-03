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Головна Погляд "Тихі виборці" - секретна зброя обох кандидатів на виборах у США
OPINION

"Тихі виборці" - секретна зброя обох кандидатів на виборах у США

Олег Постернак
3 листопада, 2024 неділя
18:04
Погляд

Демократи запустили грандіозну кампанію з накручування в суспільстві страху від можливого повернення Трампа

Зміст

Гарріс має шанс виграти? Звісно. Просто в основі її перемоги або вистрілить зараз мало видимий і поки дуже неочевидний пазл, або це стане наслідком грандіозної кампанії демократів з накручування в суспільстві страху від можливого повернення Трампа, що має активувати додаткові голоси. 

Помітно, що цей страх якось дуже азартно конструюється через кампанію об'єднавчої мобілізації, що здійснює штаб демократів. Сюди підключені голлівудські зірки, ключові медіа та соціологія. 

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Камалі, власне, як і Трампу, потрібні оці найбільш "тихі виборці", що нечасто ходять на вибори й дуже індиферентно ставляться до політичної метушні. 

Саме вони — секретна зброя обох кандидатів, які вже в наступну середу зіткнуться з проблемою мінімальної переваги в "фіолетових штатах".

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
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вибори
політика
вибори президента
Дональд Трамп
республіканці
вибори у США
США
Камала Гарріс
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