Гарріс має шанс виграти? Звісно. Просто в основі її перемоги або вистрілить зараз мало видимий і поки дуже неочевидний пазл, або це стане наслідком грандіозної кампанії демократів з накручування в суспільстві страху від можливого повернення Трампа, що має активувати додаткові голоси.

Помітно, що цей страх якось дуже азартно конструюється через кампанію об'єднавчої мобілізації, що здійснює штаб демократів. Сюди підключені голлівудські зірки, ключові медіа та соціологія.

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Камалі, власне, як і Трампу, потрібні оці найбільш "тихі виборці", що нечасто ходять на вибори й дуже індиферентно ставляться до політичної метушні.

Саме вони — секретна зброя обох кандидатів, які вже в наступну середу зіткнуться з проблемою мінімальної переваги в "фіолетових штатах".

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Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

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