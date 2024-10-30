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OPINION

Тисячі нарад. Як місцеве самоврядування змушують підтримати план Зеленського

Віктор Бобиренко
30 жовтня, 2024 середа
14:00
Погляд

Щоб ви знали: зараз обласні/районні адміністрації, підконтрольні Офісу, напрягають місцеве самоврядування попроводити сесії місцевих рад і проголосувати за підтримку Плану перемоги Зеленського, який він представив у ВР*

Зміст

Місцеві жартують: так ми ж його, того плану, не бачили. Бо додатків нам не показують.

Але таким з ОВА рекомендують заткнутися, нє умнічать, підіймати дружно руки в голосуванні.

- Так, а на що це вплине? Нас у НАТО візьмуть, якщо ми в нашій Забурбелівці проголосуємо?

Знову ж їх заспокоюють, що в Офісі просто кажуть, що потрібно сформувати думку, що тут усі в єдиному пориві підтримують президента.

Коротше, ОВА змагаються у підлизуванні. 

А депутатам у громадах оце нічим зайнятися.

А тут ще й новий план. Тепер внутрішній. Який має на меті зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни. 

Так от, зараз усю владу напрягають малювати щось фантастичне, закинувши тєкучку. 

Усі знизу доверху напряжуться. Вже напряглися, команда пішла.

Зараз буде тисячі нарад на місцях. 

Відразу знайдуться досвідчені чиновники, які запропонують писати дофіга текстів великим шрифтом, щоб вийшов величезний талмуд.

Щоб начальство бачило, що ми тут бдім, не лінуємся, накидали багато ідей (насправді води).

А я вам скажу, треба не так.

Треба короткий концепт із пунктів плану. А потім під кожен пункт, як у Зеленського в мирному плані, напрацьовуємо купу додатків, як цього досягти.

І от короткий і зрозумілий план дуже простий, і лежить на поверхні, який об’єднає націю і поведе її до перемоги.

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1. Звільнити Єрмака. Це однозначно найважча частина плану з огляду на близькі відносини короля й фаворита. Але якщо це вийде — далі буде легше.

2. Створити уряд національної єдності. Або з залученням політиків.

Або, якщо Володя не зможе все ж сісти за один стіл із Порошенком, — хоча б створити уряд із технократів. 

Уряд без політиків із вузькими спеціалістами та сильним лідером на чолі не з команди Зеленського. Бо якщо "уряд на 100%  мій" — порядні люди туди не підуть. 

Генпрокурор теж бажано "не 100%".

3. Налагодити військове виробництво. Треба, щоб про нас, а не про росіян, казали: у них перегріта економіка, бо все вкладається в оборонку. І щоб ніяких "Вовиних тисяч".

4. Поборотися з корупцією. Воно відразу не вийде. Але принаймні щоб сіли "яйця по 17", "проєкт "Куртки"", прокурори-інваліди та мсеківські мільйонери.

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Щоб скасували ліві інвалідності. І щоб президентські відосики закінчувалися кожного дня так: "Сьогодні сіло скільки-то. З них "слуг народу" — скільки то".

5. Зробити процес бронювання прозорим і зрозумілим. Зробити таким і процес призову.

Треба, щоб Зеленський і куму своєму Кошовому сказав: "Женя, треба йти. Це додасть людям мотивації". І звільненого Єрмака туди ж, плиту від міномета потаскати. Справляться.

6. Повернути в країну свободу слова, натомість відключити "Єдиний марафон". 

Говорити людям правду. Говорити з людьми, як з дорослими, а не "шашлички", "2-3 нєдєлькі", "Татаров глотки гриз".

7. Повернутися в бік органів місцевого самоврядування. Повернувши їм ПДФО військових. Не намагатися ставити в стійло, в тому числі голосувати дурні одобрямси.

От якщо під такий план насовати конкретні зміни в законодавство та підзаконні акти, якщо слідкувати за прозорістю, — тоді можна розраховувати на впевнену перемогу.

Але Зеленський не здатен навіть зачитати подібні пункти. Не те що наповнити їх реальним змістом. 

Тому важко нам буде перемагати. 

Але тримаємось.Бо як не ми, то хто ж? Не офісні  ж?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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