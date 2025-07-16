То скільки Patriot дасть Трамп?
Усі новини та коментарі забиті твердженням про те, що нам дадуть "17 систем Patriot". Власне, а що конкретно дадуть, яких таких систем?
Але найбільше бісить, коли про це так пишуть журналісти, яким за професією потрібно розібратися що там за "системи" в голові у Трампа, які якась там країна передасть нам.
Так от. Patriot - це за нашою класифікацією — зенітно-ракетний комплекс. Він має у собі різні системи — управління, РЛС та інше. Але все разом — це комплекс.
Один такий комплекс мінімально містить купу обладнання, яке включає РЛС, машину управління вогнем, електростанцію, від 3 пускових установок, заряджальну машину (кран) і ще дещо. Усе разом це називають батареєю. Стандартна батарея має 6-8 пускових установок на 4 ракети кожна.
Одна стандартна батарея в експортному варіанті коштує близько 2,5 млрд дол. І їй потрібно мінімум 24-32 ракети (нагадаю, останнього разу Трамп обіцяв аж 10 ракет дати на всі наші наявні батареї).
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І от коли пишуть "дасть 17 систем", я хочу запитати колег: це мова про 17 батарей, чи про які системи? Бо на 17 батарей потрібно у 1,5 раза більше ракет, ніж США виробляють за рік. І це тільки для одного залпу. Ніхто нам стільки ракет не дасть, бо їх просто ніде взяти.
Щобільше, жодна країна не зможе нам передати аж 17 систем/батарей.
Які висновки з цього можна зробити, окрім того, що Трамп щось сказав, що вчергове ніхто не зрозумів?
Що інформацію треба уточнювати та перевіряти, перш ніж поширювати. Бо Трамп може у себе написати що завгодно, чи там заявити на пресконференції. Але ж для того й існує офіс НАТО, куди можна оперативно надіслати запит за коментарем і з'ясувати про що мова.
А так уся країна радіє, що нам дадуть аж 17 систем, а потім з'ясується, що мова йде про кілька списаних Ізраілем Patriot, які повернулися в Німеччину, сукупне обладнання яких складатиме 17 штук, а не "систем".
Вибачте, що я на песимізмі.
Про автора. Сергій Гузь, журналіст
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