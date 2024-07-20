Найпоширеніша на сьогодні маніпуляція стосовно російсько-української війни — це заклики не "відновити справедливість", не "покарати агресора", а "зупинити війну".

І це звучить зараз з кожної праски, від відозви нобелівських лауреатів (яку, радше за все, писали в Москві) до вчорашнього виступу Трампа.

Так само заяви Трампа про жахи Третьої світової — це чудовий приклад успішного наративного регулювання з Кремля, бо стратегічна мета Путіна в тому й полягає (пишу про це вже не перший рік), щоби не починати Третю світову, а якомога дорожче продати свою згоду її не починати.

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Ну от, Байден на це досі не купився (хоча в нього є ще пів року, і тут явно відбувається якийсь підкилимний рух навколо другого "Саміту миру"), а Трамп на весь світ заявляє, що готовий це купляти й щодо ціни сторгується.

Поки виглядає так, що Америка править світом, а Кремль править Америкою. Принаймні Трампом так точно.

Може лише виглядає. Але виглядає.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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