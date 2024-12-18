Чимало експертів і європейських політиків уже давно остерігаються, що Дональд Трамп, вступивши в повноваження наприкінці січня 2025 року, згорне американську допомогу Україні.

Як наслідок цього шеф Пентагону Ллойд Остін у режимі непублічних переговорів з очільниками оборонних відомств країн НАТО та їхніх партнерів передає координацію допомоги Україні у форматі "Рамштайн" на адміністративне керівництво Альянсу . Відтак засідання групи "Рамштайн" переносяться у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. На цей момент ще не ухвалена конкретна кандидатура, яка замінить Ллойда Остіна в цій царині. Але призначення такої кандидатури відбудеться найближчим часом.

Передача повноважень НАТО дозволяє Альянсу зайняти більш активну позицію у підтримці України в боротьбі з російськими агресорами, не залучивши при цьому власні збройні сили.

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Але багатьом експертам та оглядачам у справах НАТО незрозуміло, чому Центр нової місії НАТО, який прийшов на зміну "Рамштайну" і який отримав назву "Допомога НАТО Україні в галузі надання зброї, безпеки та тренування військових для України" (NSATU), розташовується на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.

Цей Центр у Вісбадені вже розпочав своє функціонування. І що змінилось? Нікому ще не зрозуміло, чому координаційний центр допомоги Україні, який дислокувався на американській воєнній базі у Рамштайні передислокувався на іншу американську військову базу, але у Вісбадені? Можливо, тому, що американську база з Рамштайна повністю переносять на територію Румунії?