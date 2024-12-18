Трамп істерить. Чому допомогою Україні керуватиме НАТО?
Трамп переконаний, що Росія звернулася до КНДР по допомогу в живій силі через дозвіл нинішнього президента США Джо Байдена атакувати військові об'єкти в глибині Російської Федерації
Чимало експертів і європейських політиків уже давно остерігаються, що Дональд Трамп, вступивши в повноваження наприкінці січня 2025 року, згорне американську допомогу Україні.
Як наслідок цього шеф Пентагону Ллойд Остін у режимі непублічних переговорів з очільниками оборонних відомств країн НАТО та їхніх партнерів передає координацію допомоги Україні у форматі "Рамштайн" на адміністративне керівництво Альянсу. Відтак засідання групи "Рамштайн" переносяться у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. На цей момент ще не ухвалена конкретна кандидатура, яка замінить Ллойда Остіна в цій царині. Але призначення такої кандидатури відбудеться найближчим часом.
Передача повноважень НАТО дозволяє Альянсу зайняти більш активну позицію у підтримці України в боротьбі з російськими агресорами, не залучивши при цьому власні збройні сили.
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Але багатьом експертам та оглядачам у справах НАТО незрозуміло, чому Центр нової місії НАТО, який прийшов на зміну "Рамштайну" і який отримав назву "Допомога НАТО Україні в галузі надання зброї, безпеки та тренування військових для України" (NSATU), розташовується на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден.
Цей Центр у Вісбадені вже розпочав своє функціонування. І що змінилось? Нікому ще не зрозуміло, чому координаційний центр допомоги Україні, який дислокувався на американській воєнній базі у Рамштайні передислокувався на іншу американську військову базу, але у Вісбадені? Можливо, тому, що американську база з Рамштайна повністю переносять на територію Румунії?
Одним словом, запитань більше, ніж відповідей.
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Відомо лише, що Трамп пропонує стратегію подвійного ультиматуму: припинення американської військової допомоги Україні в разі відмови від переговорів та посилення озброєнь Києву, якщо Москва не погодиться на діалог.
Для того аби розібратися, як надалі функціонуватиме закордонна допомога Україні, до Брюсселя цими днями (увечері 18 або вранці 19 грудня) прибуде президент України Володимир Зеленський. У бельгійській столиці Зеленський зустрінеться з адміністративним керівництвом ТАТО, Європейської Ради та лідерами низки ключових держав ЄС.
Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань
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