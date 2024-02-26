Була оцінка в 15 тисяч зниклих безвісти. І свідчить ця цифра зниклих про страшні реалії, коли застосовується важка зброя та бої такої інтенсивності, що не дозволяють не те що витягти полеглих з поля бою, а інколи бодай знайти їх рештки.

Якщо хтось думає, що втратити 10 бригад — то мало, то таким вже безнадійно щось пояснювати. Це найкращі наші люди, яких ніщо і ніколи не замінить. Це величезна втрата і страшна ціна.

Мені ж видається ця оцінка коректною. Якось дізналася втрати однієї з бригад, що постійно воює в найважчих місцях. Була здивована в кращий бік. З дивана уявляла все набагато гіршим. Але якісна підготовка і вправність дійсно рятують життя військовим.

Всі ці наші збори і донати на тепловізори, нічне бачення, дрони, такмед. Робота тисяч волонтерів, що кваліфіковано обирають краще — дійсно рятує життя. Вміле застосування на полі бою — дійсно рятує. Грамотні лінії оборони рятують.

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Щоб зняти російські та зрадойоб**кі спекуляції навколо оцінки українських втрат, то нічого нового вигадувати не треба. Ми вже це пройшли у 2015-2016 роках. Всі пам’ятають крики про кілька тисяч загиблих під Іловайськом. В момент тих подій піддавалася масовому хейту твереза оцінка і спроби пояснити, що тих тисяч там навіть не воювало. Потім істерика пройшла і все оцінили.

Мені здається, треба почати хоч раз на місяць давати статистику втрат. І відкрити доступ до списків втрат, які ведуть в Книзі пам’яті полеглих за Україну.

Важливо не давати втрати в момент операцій і мати відтермінування у часі, бо це дійсно чутлива військова інформація. Але з затримкою і коли вже це не є важливим для оцінки ситуації на полі бою, то певну інформацію давати вже варто. Хоча б для того, щоб люди не втрачали адекватності.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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