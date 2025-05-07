Так, скажімо, Путін давно і вперто косплеїть і спотворює все, що стосується консерватизму. Це доволі методична робота, коли москальські упороті скрєпи, як зозуленята жопою випихають з гнізда смислів трушні консервативні ідеї й підміняють їх своєю одоробловою пикою.

За тією ж методичкою типи штибу Орбана, Фіцо чи колективна AfD паскудять інфопростір, продаючи пабліку євроверсію скрєп під обгорткою консервативного. Почитайте оцю спільноту — там просто смердить кремлівськими наративами, але ж як елегантно виглядає... Це тренд — під вивіскою консервативного та національного подають геть маячню. Але західні суспільства десятиліттями заколихували лівацьким маразмом так, що суспільство розучилося мислити. Питань не ставить, читати не хоче. І цим користуються покидьки.

До слова, Трамп і Ко — та сама історія. Доза консерватизму чи трушного республіканства в меседжах там, на жаль, невеличка. Читайте також: Карфаген політичної інфантильності має бути зруйнований

Але що більше фестиваль популістів, то чіткіше вихід з балагана — справжні ідеї. Справжній (а не покоцаний лівацтвом) лібералізм, справжній (а не спотворений скрєпоносцями) консерватизм, справжній (а не оббреханий) націоналізм також буде корисний, бо...