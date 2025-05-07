Тренд у політиці: під вивіскою консервативного та національного подають маячню
За вікном час великих симулякрів. Постправдинське і переддіпфейкове. Мутний час, коли пустопорожнє хамелеонить під щось глибоке і вартісне
Так, скажімо, Путін давно і вперто косплеїть і спотворює все, що стосується консерватизму. Це доволі методична робота, коли москальські упороті скрєпи, як зозуленята жопою випихають з гнізда смислів трушні консервативні ідеї й підміняють їх своєю одоробловою пикою.
За тією ж методичкою типи штибу Орбана, Фіцо чи колективна AfD паскудять інфопростір, продаючи пабліку євроверсію скрєп під обгорткою консервативного. Почитайте оцю спільноту — там просто смердить кремлівськими наративами, але ж як елегантно виглядає...
Це тренд — під вивіскою консервативного та національного подають геть маячню. Але західні суспільства десятиліттями заколихували лівацьким маразмом так, що суспільство розучилося мислити. Питань не ставить, читати не хоче. І цим користуються покидьки.
До слова, Трамп і Ко — та сама історія. Доза консерватизму чи трушного республіканства в меседжах там, на жаль, невеличка.
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Але що більше фестиваль популістів, то чіткіше вихід з балагана — справжні ідеї. Справжній (а не покоцаний лівацтвом) лібералізм, справжній (а не спотворений скрєпоносцями) консерватизм, справжній (а не оббреханий) націоналізм також буде корисний, бо...
"Прогресисти розглядали "14 пунктів" Вудро Вільсона та Атлантичну хартію Франкліна Рузвельта і Вінстона Черчилля як маяки надії людства — і як раз через те, що їх вважали проявом націоналізму, який обіцяв національну незалежність і самовизначення поневоленим народам в усьому світі. Консерватори (!) від Тедді Рузвельта до Двайта Айзенгавера так само говорили про націоналізм як позитивне благо, і свого часу консерватори вітали Рональда Рейгана та Маргарет Тетчер за "Новий націоналізм", який ті принесли в політичне життя" (Йорам Газоні. "Чеснота націоналізму").
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
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