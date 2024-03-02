Голова ЦРУ Бьорнс в програмній статті для Foreign Affairs: "Цей рік, ймовірно, стане тяжким на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість. Завдання України полягає в тому, щоб завдавати глибших ударів за лінію фронту та домагатись стійких успіхів у Чорному морі. У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерною зброєю, і було б безглуздо повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б так само безглуздо надміру лякатися їх. Відносно скромна інвестиція у менше ніж 5% оборонного бюджету США приносить значну геополітичну віддачу для Сполучених Штатів і значну віддачу для американської промисловості".

ЦРУ долучилось до процесу роботи з конгресменами "мухи окремо, котлети окремо" - в сенсі, внутрішні питання не мають зумовлювати відкладання чи й зупинку фінансування України. Ба більше — вони не мають завадити збільшити цю підтримку.

Захід іде з усіх можливих боків. Передусім заспокоєння щодо путінського ядерного шантажу (ми не розслабляємось, але то він просто дме щоки). Отже, ЦРУ не припиняло окрему роботу за цим напрямком. І чутки щодо зогнилих ракет, стан яких не може перевірити (бо це приверне увагу) навіть сам Кремль, — можливо, не настільки чутки.

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Якщо голова ЦРУ прямо, офіційно, на папері фіксує "безглуздо надміру боятись цього" - це таки чогось варте. І без точних розвідданих не було б проголошене.

Крім цього, ЦРУ явно підтримує стратегію, позначену Україною на початку цього року. В сенсі, глибокі точкові удари по найбільш вразливих вузлах. І контроль над Чорним морем — читай "продовження роботи СБУ надводними та підводними дронами на сотні тонн вибухівки". І подає це як стратегію, повністю спроможну забезпечити перемогу за належної підтримки зброєю від союзників.

Ну, і власне щодо підтримки: Бьорнс повторює бронебійний аргумент, однаково дієвий для електорату і республіканців, і демократів (а отже, і для конгресменів обох партій). Лише за 5% від оборонного бюджету Америка не тільки відновлює статус найсильнішого в геополітиці. Головне, ці 5% ще й стимулюють американську промисловість, забезпечують зарплати американським виборцям, стипендії американським студентам профільних фахів, опосередковано стимулюють торгівлю, а отже — аграрний сектор (персонал зброярів витрачатиме більше)...

Хороше, а головне вчасне роз'яснення від авторитетного для американців джерела.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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