Війну. Руйнування України. Вбивство сотень тисяч людей. Ґвалтування й катування. Та врешті-решт – і знищення планети Земля. Бо все загорнуте в історичну упаковку, на якій великими літерами написано: "Путін. Російська державність".

Світ ілюзій, продавцями якого були Сергєйцев і Ко в Україні, люди не сприймали. Більшість проєктів московських політтехнологів в українській державі провалилися. Через одну просту причину – росіянам ніколи не зрозуміти українців.

Московити мислять категоріями государя й держави, де народ – лише інструмент для всеосяжного владарювання. Для українців важливою була й лишається свобода.

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А відтак, вважає Сергєйцев, якщо українці не хочуть жити у світі, вигаданому російськими методологами та політтехнологами, вони заслуговують лише на одне – на знищення.

А на що ж заслуговує Сергєйцев? Думаю, на міжнародний трибунал. Як і головний ідеолог партії Гітлера – Альфред Розенберг, якого в Нюрнберзі було засуджено до смертної кари.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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