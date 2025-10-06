Дискусія в публічному просторі між ректором академії митрополії МП в Україні архієпископом Сільвестром (який говорить і пише, що бути автокефальною для місцевої Церкви — це нормально, а не розкол і не зрада єдності Церкви Христової) та канцлером цієї ж митрополії МПвУ Антонієм Паканичем і його союзниками, які відстоюють позицію, що автокефалія для УПЦ "не на часі", що це "розділення" тощо — ця дискусія свідчить, наскільки в минулому живе загалом ця юрисдикція.

У суспільному просторі українства дискусія про єдність з Московією або незалежність тривала в роках 1917-18 та завершилася 4-м Універсалом Центральної Ради УНР про незалежність. А далі — лише боротьба за незалежність.

Бо ніякої форми союзу, федерації тощо Московія не здатна мати з Україною — там всяку форму союзництва / автономії бачать лише як обгортку до цілковитої колоніальної залежності України від Кремля й повної імперської уніфікації.

В церковному середовищі питання потреби автокефалії для УПЦ було порушене тоді ж, у 1917-18 роках, і лише відсутність власної незалежної державності перешкодила його позитивному вирішенню ще в ту епоху (як вирішилося тоді, наприклад, питання з автокефалією Церкви в Польщі).

У 1990-91 роках обидві гілки Українського православʼя соборно та однозначно ствердили прагнення автокефалії як найкращого та найбільш відповідного для УПЦ устрою. Читайте також: "Русскій мір" та церковний мир — це антоніми

Отже, нинішня дискусія "про автокефалію" в середовищі МПвУ насправді — не про автокефалію, а про те, чи Україна є незалежною державою з унікальною ідентичністю та історією (і, отже, таки має право на автокефалію), чи вона лише частина "святой русі", яка "тимчасово опинилася" поза межами імперської держави.

Добре, що хоч і з відставанням на три з половиною десятиліття від реального життя, але нинішня юрисдикція МПвУ розпочала хоча б говорити на ці теми.