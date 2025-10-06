Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?

Євстратій Зоря
6 жовтня, 2025 понедiлок
20:01
Погляд

Нинішня дискусія "про автокефалію" в середовищі МПвУ насправді — не про автокефалію, а про те, чи Україна є незалежною державою з унікальною ідентичністю та історією

Зміст

Дискусія в публічному просторі між ректором академії митрополії МП в Україні архієпископом Сільвестром (який говорить і пише, що бути автокефальною для місцевої Церкви — це нормально, а не розкол і не зрада єдності Церкви Христової) та канцлером цієї ж митрополії МПвУ Антонієм Паканичем і його союзниками, які відстоюють позицію, що автокефалія для УПЦ "не на часі", що це "розділення" тощо — ця дискусія свідчить, наскільки в минулому живе загалом ця юрисдикція.

У суспільному просторі українства дискусія про єдність з Московією або незалежність тривала в роках 1917-18 та завершилася 4-м Універсалом Центральної Ради УНР про незалежність. А далі — лише боротьба за незалежність.

Бо ніякої форми союзу, федерації тощо Московія не здатна мати з Україною — там всяку форму союзництва / автономії бачать лише як обгортку до цілковитої колоніальної залежності України від Кремля й повної імперської уніфікації.

В церковному середовищі питання потреби автокефалії для УПЦ було порушене тоді ж, у 1917-18 роках, і лише відсутність власної незалежної державності перешкодила його позитивному вирішенню ще в ту епоху (як вирішилося тоді, наприклад, питання з автокефалією Церкви в Польщі). 

У 1990-91 роках обидві гілки Українського православʼя соборно та однозначно ствердили прагнення автокефалії як найкращого та найбільш відповідного для УПЦ устрою.

Читайте також: "Русскій мір" та церковний мир — це антоніми

Отже, нинішня дискусія "про автокефалію" в середовищі МПвУ насправді — не про автокефалію, а про те, чи Україна є незалежною державою з унікальною ідентичністю та історією (і, отже, таки має право на автокефалію), чи вона лише частина "святой русі", яка "тимчасово опинилася" поза межами імперської держави.

Добре, що хоч і з відставанням на три з половиною десятиліття від реального життя, але нинішня юрисдикція МПвУ розпочала хоча б говорити на ці теми.

Водночас сумнівно, що це приведе до якихось справді практичних результатів. Бо нагадує мені "демократичну платформу капеесес" (хто ще памʼятає про таке?) і бажання "строіть сациалізм с чєлавєчєскім ліцом".

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, митрополит Білоцерківський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
історія України
Читайте також:
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Автор Тарас Загородній
5 жовтня, 2025 неділя
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
Володимир Зеленський
Автор Андрій Нестеренко
5 жовтня, 2025 неділя
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
