Спершись на вже виконані кроки, можна змоделювати, що чекає на русскіх далі.

Проста динаміка: рік тому — кілька БЕКів (ми всі були свідками), зараз — десятки одночасно (ми знову свідки), наступний рік — сотні одночасно? Припустимо. Але розберімось окремо по кожному етапу.

Спочатку відбулось винищення русскіх військових кораблів.

Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту. Флоту росіяни більше не мають. Використовують його лише для терору: вийти з бухти на годину — запустити калібри по містах — сховатись назад.

Реалізовано технологічний прорив, який дав змогу винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими FPV-дронами.

Знищені десятки радарів, пускових установок, РЕБ. Русскіє втрачають сотні мільйонів доларів в абсолютно безперспективній боротьбі.

Сили оборони України також добивають російську авіацію над Чорним морем. Абсолютно така сама, безперспективна для русскіх ситуація. Читайте також: "Москва горить – який чудовий дивний сон..."

Смертники на гелікоптерах та літаках все ще намагаються підійматися в повітря, але всім все давно зрозуміло. З повітря Крим не утримати. А ППО скоро не буде.

Дії Сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над Чорним та Азовським морями (дронами з повітря). Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковане.

Це звичайна математика. Українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть в Чорному морі в усе більшій кількості. Мій прогноз: до кінця року сотні БЕКів будуть у морі цілодобово (FPV, ППО, ударні модифікації).

Без ППО та літаків пересування Кримським мостом та баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований півострів. Над яким вільно пролітатимуть ракети, ударні "крила" та FPV-дрони.

Дешеві далекобійні FPV-дрони, запущені з надводних дронів уздовж усього узбережжя Криму (захід, південь) будуть прошивати весь півострів. Читайте також: Для Путіна навіть "мовчання гармат" можливе лише тоді, коли Україна політично капітулює

Коли скінчиться коштовне ППО, склади та аеродроми, почнеться нова гра — пошук інших цікавих цілей на півострові. На ЛБЗ зараз три-чотири FPV доганяють одного русского. Те саме буде в Криму.

Кримський міст буде зруйновано, відкриється вільний шлях в Азовське море. Крим буде виведений з гри як мілітарна одиниця.

Азовське море — це ключ до перемоги у війні. Як тільки безекіпажні "материнські кораблі" десятками зайдуть і туди, все окуповане узбережжя на півдні України стане кілзоною на 50-100 км вглиб окупованих територій.