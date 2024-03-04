Але я точно не маю на увазі примітивного пояснення, ніби історія демонструє: вони нас завжди не любили.

Тому що насправді стосунки між українцями та поляками в минулому нічим не відрізняються від взаємин між будь-якими іншими сусідніми народами. Тут можна знайти все що хочеш: ворожнечу, ненависть, війни, співпрацю та спільну боротьбу.

І лише ми, нинішні, відповідаємо, як скористатися цим досвідом, що з нього варто відтворювати й плекати, а що навпаки памʼятати, щоб "ніколи знову". Тож насправді не історія впливає на нинішні стосунки, вона вже є яка є, вона — те, що вже сталося і не можливо змінити.

Впливає наше ставлення до історії.

І саме те, як за останніх років пʼятнадцять польські політики представляли взаємини між нашими народами в минулому майже лише через призму конфлікту, справді створює сприятливу для непорозуміння атмосферу, утверджуючи тезу про українців як сусідів, яким не можна довіряти.

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Але проблема не лише в зосередженні на конфлікті в історії, але й у тому, що він розглядається в односторонньому вимірі — винні лише українці, жертви – лише поляки.

Це не лише спотворення історичної правди про давнє протистояння двох націй, але й закріплення моделі відносин, коли одна сторона як жертва цілковито знімає з себе відповідальність за власні помилки, налаштовується на те, що опонента нема чого слухати: все, що він говорить, — брехня і свідоме приховування злочинів.

В політичних дискусіях про минуле був присутній ще один деструктивний елемент, який відтворюється у нинішніх стосунках далеко поза історією, — впевненість у тому, що Польща може і навіть мусить навʼязати своє бачення українцям, бо без цього співпраця неможлива.

Але якраз навпаки: з підходом "або як я сказав, або ніяк" неможливо вибудовувати рівні стосунки, які є запорукою плідної співпраці.

Чи може правильне розуміння нашого важкого минулого допомогти вирішити нинішні труднощі у відносинах?

Певен, що так.

Бо головний висновок з нашого спільного минулого залишається вкрай актуальним: у польсько-українському протистоянні завжди виграє третій, і цим третім була і може бути Росія.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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