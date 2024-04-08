Ще раз.

Російськомовна зірка ублюдочної "Фабрики зірок", сцена якої була прикрашена синьо-жовтим і триколором, надихається життям Стуса.

Коля Сєрга плакав, коли читав "Арабески" Миколи Хвильового.

Ще раз.

Російськомовна зірка ублюдочного Comedy Club, який у 2015 гастролював у Криму та жив у Москві, плакав від усвідомлення, що в нього вкрали.

Ясно, що можна юродствувати: ракет на голову треба було? А без цього мізки на місце не стають?

Можна і в щирості засумніватися. Можна і в кон'юнктурність запідозрити. Можна і в праві на переродження відмовити.

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Але уявіть собі інше.

В одній точці зійшлися Коля Сєрга, який вважав український шоубіз частиною постсовєцкого і на 24 люте 2022 готував русскоязичний концерт в Миколаєві і...

...і Коля Хвильовий, автор геополітичного постулату на віки "Геть від Москви, дайош Європу" - цього часнику, хреста та осинового кілка.

І в одного, і в другого за плечима стільки гріхів, що не перелічити.

Але точка, в якій зійшлися, — точка зімкнення того кола, яке зробила Україна за сто років.

Коля Сєрга виконав заповіт Колі Хвильового і зробив геть від Москви.

Як і вся Україна.

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А гріхи, то таке.

Придумаємо собі якесь чистилище.

Українське чистилище буде найбільшим у світі.

Одразу після французького, яке створили, щойно закінчили видумувати слово "колаборація".

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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