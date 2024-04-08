Українське чистилище буде найбільшим у світі
Володимир Дантес випустив кліп на поезію Василя Стуса "Мені здається, що живу не я"
Ще раз.
Російськомовна зірка ублюдочної "Фабрики зірок", сцена якої була прикрашена синьо-жовтим і триколором, надихається життям Стуса.
Коля Сєрга плакав, коли читав "Арабески" Миколи Хвильового.
Ще раз.
Російськомовна зірка ублюдочного Comedy Club, який у 2015 гастролював у Криму та жив у Москві, плакав від усвідомлення, що в нього вкрали.
Ясно, що можна юродствувати: ракет на голову треба було? А без цього мізки на місце не стають?
Можна і в щирості засумніватися. Можна і в кон'юнктурність запідозрити. Можна і в праві на переродження відмовити.
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Але уявіть собі інше.
В одній точці зійшлися Коля Сєрга, який вважав український шоубіз частиною постсовєцкого і на 24 люте 2022 готував русскоязичний концерт в Миколаєві і...
...і Коля Хвильовий, автор геополітичного постулату на віки "Геть від Москви, дайош Європу" - цього часнику, хреста та осинового кілка.
І в одного, і в другого за плечима стільки гріхів, що не перелічити.
Але точка, в якій зійшлися, — точка зімкнення того кола, яке зробила Україна за сто років.
Коля Сєрга виконав заповіт Колі Хвильового і зробив геть від Москви.
Як і вся Україна.
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А гріхи, то таке.
Придумаємо собі якесь чистилище.
Українське чистилище буде найбільшим у світі.
Одразу після французького, яке створили, щойно закінчили видумувати слово "колаборація".
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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