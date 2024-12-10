Українці повинні дізнаватися про втрати від своїх президентів
В озвучених цифрах українських втрат немає нічого сенсаційного
Зеленський визнав 43 тисячі загиблих, до них слід додати ще приблизно 15 тисяч військових, безвісти зниклих від початку великої війни. Якраз вийдуть 60 тисяч, які нещодавно називали Нью-Йорк Таймс та Економіст. Природно, тут не враховані ті, хто помер від поранень уже після звільнення зі служби. Ну і мирні жителі також.
Втрати убитими противника (росіяни + мешканці окупованих українських регіонів) разом сягають мінімум 200 тисяч.
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Те, що озвучив Трамп — це разом із пораненими, і думаю, він це чудово розуміє, а його твіти були направлені на американську аудиторію.
Висновок буде лише один — здається, українське суспільство заслужило на чесну розповідь про втрати від влади, а не від іноземних медіа та президентів.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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