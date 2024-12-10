Зеленський визнав 43 тисячі загиблих, до них слід додати ще приблизно 15 тисяч військових, безвісти зниклих від початку великої війни. Якраз вийдуть 60 тисяч, які нещодавно називали Нью-Йорк Таймс та Економіст. Природно, тут не враховані ті, хто помер від поранень уже після звільнення зі служби. Ну і мирні жителі також.