У країнах, де є ринкова економіка та ринкові ціни на газ, інколи (в холодну зиму) трапляється халепа. Люди, які не мають права на цільові субсидії, "потрапляють" на великі платіжки за газ чи тепло — бо на вулиці холодно, а ворожі країни (Росія, наприклад) використовують ціну на газ, як зброю.

Що таке "Зимова допомога"? Це один зі способів соціального захисту, прийнятий в Європі .

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"Зимова допомога" призначена для того, щоб допомогти людям заплатити за тепло. Це цільові гроші для всіх, хто потребує. Для "зимової допомоги" треба, відповідно, дієвий ринок, ринкові ціни, цільові субсидії та притомна база даних тих, хто потребує соціального захисту. Уряд Великої Британії зараз, наприклад, закликає громадян уточнити дані — чи вони підпадають під критерії отримання "Зимової допомоги".