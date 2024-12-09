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OPINION

Чому "тисячу Зеленського" не варто називати "Зимовою допомогою"

Роман Вибрановський
9 грудня, 2024 понедiлок
14:03
Погляд

Відбувається девальвація слів, і це іронія

Зміст

Що таке "Зимова допомога"? Це один зі способів соціального захисту, прийнятий в Європі

У країнах, де є ринкова економіка та ринкові ціни на газ, інколи (в холодну зиму) трапляється халепа. Люди, які не мають права на цільові субсидії, "потрапляють" на великі платіжки за газ чи тепло — бо на вулиці холодно, а ворожі країни (Росія, наприклад) використовують ціну на газ, як зброю. 

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"Зимова допомога" призначена для того, щоб допомогти людям заплатити за тепло. Це цільові гроші для всіх, хто потребує. Для "зимової допомоги" треба, відповідно, дієвий ринок, ринкові ціни, цільові субсидії та притомна база даних тих, хто потребує соціального захисту. Уряд Великої Британії зараз, наприклад, закликає громадян уточнити дані — чи вони підпадають під критерії отримання "Зимової допомоги". 

Нічого з цього в Україні немає. Є гроші, які роздають всім. В Європі це називається інакше - Helicopter Money. "Гроші, які розкидають з вертольота всім". Але це некрасиво, а "зимова допомога" - красиво. Тому міністерства використовують цей термін. 

Навіщо це робить уряд — зрозуміло. Чого термін повторюють експерти та журналісти — загадка.

Джерело

Про автораРоман Вибрановський, український журналіст, голова правління Center for Human Capital

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Європа
Володимир Зеленський
тарифи на газ
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