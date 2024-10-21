Для нас ключове питання перемога Санду в другому турі.

Тепер коротко про причини:

Чотири ідентичності Молдови (без Придністровʼя): румунська (близько 40% і їх акумулювала Санду), молдавська (до 30% і це головний потенціал Санду), гагаузька і радянська (всі інші) ідентичності. Євроскептицизм з огляду на страх війни та слабку допомогу Україні. Між іншим, в Україні також росте цей самий скептицизм. Фальсифікації й підкуп виборців (перш за все пенсіонерів).

Зараз головне — другий тур. Росія кине всі гроші світу і для них є два позитивних результати: програш Санду і створення революційної ситуації та заворушення в Кишиневі.

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При цьому, навіть за цих умов в середньостроковій перспективі вони нічого не зможуть зробити з боку Придністровʼя. Правда, інформаційний шум може почати різко зростати. Не виключено, що цей напрямок інформвійни загостриться.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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