Це цікавий урок для всієї Європи та нас, адже, російський сценарій вдалось переломити в силовий спосіб: екстрадиція олігарха-втікача, який фінансував недобросовісні схеми; зняття з реєстрації російської консерви, але так, щоб їх куплені та мобілізовані за російські гроші виборці ще могли голосувати, але їх голоси вже не рахувались наприкінці дня виборів; широке інформування виборців про російський вплив, в результаті чого, як буває, залучені до схем просто не йдуть голосувати.

Якби Санду діяла, як на президентських виборах, коли молдовські правоохоронці розбирались з засобами впливу, то була б біда.

Молдова перемогла і збереже свій рух до ЄС та проукраїнську політику. Ну, і разом з Румунією, то вже знак, що дипломатичні заходи проти російського прямого втручання не діють, а демократії змушені себе захищати силою та законом.

Про авторку. Ольга Айвазовська, голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM)

