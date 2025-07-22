Вхід до цивілізованого світу закритий для тих, хто підтримує мʼясника
Міністр фінансів США Бессент заявив, що в переговорах про торгівельну угоду з Пекіном на столі буде купівля КНР російської нафти
Такий самий чіткий сигнал отримав Пекін від ЄС та почує його знов під час скороченого одноденного саміту з європейськими лідерами цього тижня.
Вхід в торгівельний клуб цивілізованого світу закритий для тих, хто підтримує мʼясника. Саме так має захищатися заснований на правилах міжнародний порядок та базові людські цінності.
Якщо глобальна торгівля розвивалася серед іншого для стримування, то самий час зараз її використати саме з цією метою.
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Для всіх очевидно, що боляче буде обом сторонам: і тим, хто застосовує обмеження або тарифи, і тим, на кого вони спрямовані.
Але цивілізований світ більший. Креативніший. Сильніший. І на кону його існування, а не Україна або Європа.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ
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