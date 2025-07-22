Такий самий чіткий сигнал отримав Пекін від ЄС та почує його знов під час скороченого одноденного саміту з європейськими лідерами цього тижня.

Вхід в торгівельний клуб цивілізованого світу закритий для тих, хто підтримує мʼясника. Саме так має захищатися заснований на правилах міжнародний порядок та базові людські цінності.

Читайте також: Чому санкції діють тричі

Якщо глобальна торгівля розвивалася серед іншого для стримування, то самий час зараз її використати саме з цією метою.

Для всіх очевидно, що боляче буде обом сторонам: і тим, хто застосовує обмеження або тарифи, і тим, на кого вони спрямовані.

Але цивілізований світ більший. Креативніший. Сильніший. І на кону його існування, а не Україна або Європа.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.