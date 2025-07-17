Але Індії, наприклад, не все одно. Особливо, коли прямо зараз тривають переговори про торговельну угоду з Вашингтоном. Або Бразилії також не все одно. І навіть для Пекіна це створює проблему.

Після довгих місяців поступок та заохочень від Трампа в бік Москви лепетання з Кремля про усунення докорінних причин кризи не створюють жодного переговорного ґрунту для Нью-Делі, Бразилії та Пекіна. А непередбачуваність Трампа висить рушницею на стіні.

Чи є слова Трампа про потужну американську зброю, санкції, тарифи та 50 днів крайньою погрозою, чи попереду у нас 50 на голочці, на ниточці?.. Побачимо.

Чи доведеться Путіну змінювати переговорну позицію? Так. Але чи буде ця зміна черговою спробою обдурити Білий дім? Також так.

Але це більше про США та їхній статус у світі, ніж про нас.

Наша позиція була і залишається дорослою. Нас неможливо обдурити. Ми не зламаємося. Ми маємо партнерів і підтримку. Ми навчилися битися і знаємо, що станеться, якщо здамося. Ми сильні. А з сильними хочуть дружити.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.), директорка з питань партнерств і співробітництва РЕБ

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