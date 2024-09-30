Австрійська народна партія (ÖVP), лідер якої є чинним канцлером, на другому місці з 26,2%, що на 11% менше, ніж на попередніх виборах.

Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) – на третьому місці. За неї проголосували близько 20,7% виборців, що майже відповідає результатам минулих виборів.

"Зелені", колишній лідер яких є чинним президентом Австрії, зайняли четверте місце з 8,9% голосів. За попередніх виборів вони були молодшим партнером у нинішній керівній коаліції з ÖVP, але поточний результат на понад 5% менший, ніж у 2019 році.

Останнє - пʼяте прохідне місце до парламенту здобула ліберальна партія NEOS із результатом 9,1%. Це на 1% кращий результат від того, що вони мали у 2019 році.

Похибка дослідження становить 1,6%.

Відповідно до цього дослідження 183 місця Національної ради можуть бути розподілені наступним чином: FPÖ – 57 мандатів, ÖVP – 51, SPÖ – 41, NEOS та " Зелені" – по 17.

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За результатами парламентських виборів в Австрії попереду буде тривалий процес коаліційних переговорів. Повторення коаліції між ÖVP та "Зеленими" виглядає неможливим через брак голосів для цього, а також через суттєві суперечності між двома нинішніми коаліційними партнерами.

Соціологія прогнозувала перемогу ультраправої Австрійської партії свободи, але, як і результат виборів, це не означає її приходу до влади.

Усі партії, за винятком ÖVP, виключають можливість утворення коаліції з цією ультраправою силою. При цьому в очолюваній нинішнім канцлером Карлом Негаммером Австрійській народній партії висунули вимогу можливої коаліції з FPÖ: вона може відбутися лише без участі радикального лідера Австрійської партії Свободи Герберта Кікля. Така вимога "народників" наразі відкидається з боку керівництва FPÖ.

Найімовірніше, ÖVP не піде на формування коаліції з FPÖ, оскільки в майбутньому це може унеможливити коаліціаду з лівими та лібералами. Додатковою загрозою для ÖVP може бути канібалізм їх рейтингу з боку FPÖ.

Виглядає так, що вперше в історії Австрії буде створена трипартійна коаліція – між ÖVP, SPÖ та NEOS. Ліберали можуть замінити "зелених" в ролі молодшого партнера, але в ширшій коаліції.

Тому можемо робити висновки, що попри арифметичну можливість створити коаліцію між проросійськими ультраправими та "народниками" Австрії, скоріше за все, буде сформована альтернативна коаліція.

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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