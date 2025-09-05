Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Вісь зла, полюбиш і козла
OPINION

Вісь зла, полюбиш і козла

Валерій Пекар
5 вересня, 2025 п'ятниця
18:00
Погляд

Світ — це безладна багатополярність, як сказав колишній головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель

Зміст

По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. В цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим. Китай вважає несправедливим, що він є другою країною світу за економікою, а не має відповідного голосу у світових справах. Росія вважає несправедливим, що вона була другою країною світу, а тепер такою не є (й ніколи вже не стане), бо її імперські володіння стали вільними (поки не всі). Індія вважає несправедливим, що вона є найбільшою країною за населенням, але не може стати найбільшою за економікою. КНДР вважає несправедливим, що їй не платять за те, що вона дика й без башти. Іран вважає несправедливим, що він як найстарша цивілізація не є однозначним лідером ісламського світу (і не може бути, бо представляє меншу течію ісламу). І так далі.

Так само немає осі добра. Є країни Європи й заокеанські "дочки" Європи, які завдяки енергії, кмітливості, жорстокості, затятості, винахідливості й брутальності своїх предків першими пройшли модернізацію й підкорили решту світу. Вони встановили світовий порядок, який полягав в тому, що всі інші їм підкорялися й платили. 

Тепер інші виросли й платити більше не хочуть. Навпаки, вони хочуть, щоб їм самим платили.

Це більше нагадує розборки на ринку першої половини 1990-х, а не протистояння осі добра й осі зла.

Та й виміряти добро і зло не так просто, як здається. Немає ніяких "загальнолюдських цінностей". Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео — християнсько — ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких насправді не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші. Європейські завойовники намагалися свої цінності нав’язати решті, але у більшості випадків нав’язали хіба що зовнішні ритуали, під якими зовсім інший, часто протилежний зміст (он подивіться на російське "православ’я", яке вийшло врешті з того вірування, що київські й чернігівські володарі насаджували на північно-східних болотах вогнем і мечем).

Нам хочеться вважати себе представниками осі добра, а наших ворогів осі зла. Вони ж вважають навпаки. І якщо ви неупереджений штучний інтелект або прибулець із далекої галактики, то для вас буде зовсім не очевидно, хто є хто.

І так само буде неочевидно постмодерністам, які відкидають заїжджені істини щодо добра і зла й намагаються дослідити неупереджено. Тоді може виявитися, що добром є Росія та ХАМАС. Та й взагалі, все не так однозначно. Хто тут правий, хто тут винний, хто перший почав, хто спровокував. Адже у кожному конфлікті винні двоє, треба просто перестати стріляти й зійтися посередині, скажуть вам постмодерністи.

Отже, пані та панове, цей світ є складним і непривітним місцем. Висновки наприкінці тексту, а поки повернемося до "осі зла", якої нема.

Китай намагається зобразити світ як протистояння Глобальної Більшості колишніх пригноблених і Глобальної Меншості колишніх пригноблювачів. Бути більшістю й бути колишніми пригнобленими — дві потужних причини претендувати на моральну правоту. І ця картинка лякає перспективою світової ядерної війни, особливо у світлі нещодавнього пекінського параду.

На щастя, в реальності все не так.

Читайте також: Про китайський військовий парад

Союз Китаю й Індії неможливий, бо там величезна кількість суперечностей, включаючи територіальні претензії та постійну підтримку Китаєм головного історичного ворога Індії — Пакистану. Союз Китаю й Росії — це "союз" вершника й віслюка, де перший поганяє й їде, а другий мовчки терпить, бо дадуть сіна й не битимуть. Союз Китаю й КНДР — це "союз" сивого професора й бешкетного шкідливого школяра-хулігана, якого треба лупити щодня, аби він тримався в рамках.

Така позиція — це дуля, вийнята з кишені. Щоб ми побачили її й злякалися. Основним адресатом дулі, вийнятої з кишені, є США, які оголосили, що правила більше нечинні, а значить, треба доводити свій статус силою, а силою довести не наважуються. Якщо ти найкрутіший чувак на районі, тобі треба відповідно поводитися, а не загравати з вбивцею, якого, до речі, інший потужний чувак вважає шісткою. Тут або-або. Або ти підтримуєш світ правил, домовленостей та альянсів, і тоді з бешкетниками розбираються чинно й за правилами на майданчиках ООН та Гааги. Або ти підтримуєш світ сили, і тоді виходь і бийся: розбий пику злодію й розмаж його кров по червоній доріжці Анкориджу.

Якщо ти ні те й ні се, то будь готовий зняти корону, бо тепер пацани тебе не поважають. Оце й сталося. Така штука в геополітиці називається пастка Фукідіда (насправді Тукідіда, але хто переймається в українському правописі цими етерами й катедрами, бо колись монахи-переписувачі не змогли розрізнити Θ і Ф). 

Я писав на самому початку каденції Трампа, що відмова від світу правил призведе до необхідності пролити чимало американської крові, щоб довести, що ти тут все ж таки головний. Або відмовитися від ролі головного з усіма поганими наслідками для свого здоров’я й добробуту. Бо що буває у світі сили з колишніми головними чуваками, відомо.

Отака фігня, малята.

Добре, що світова ядерна війна малоймовірна. Бо суперечності в таборі "Глобальної Більшості" доводять, що ніяка вона не глобальна більшість. Світ не двополярний, в ньому немає "осі добра" й "осі зла". Світ — це безладна багатополярність, як сказав колишній головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Читайте також: Бенефіс Сі. Чому не існує жодного нового воєнно-політичного союзу Китай-Росія

А тепер висновки для нас.

1. Пам’ятати своє коріння, звідки ми походимо, такі красиві й розумні, з нашими цінностями й нашою мораллю.

2. Цінувати, що ми нащадки жорстоких, затятих, кмітливих, винахідливих, безстрашних, брутальних, розумних, згуртованих, зухвалих воїнів, мислителів, митців, мандрівників і винахідників (про це виставка Ukraine WOW, яка відкривається 26 вересня завдяки неймовірним і незрівнянним Ярославі Гресь та Юлії Соловей). Тих людей, що вигризли нам місце під сонцем, яке називається Україна.

3. Знати своїх і триматися їх. Ми з Європою, бо ми частина Європи, бо ми не виживемо без неї, а вона без нас. Наш вибір зроблено, бо це вибір свободи й майбутнього, натомість нам також пропонували рабство й минуле, але ми відмовилися.

4. Не скаржитися, що світ несправедливий. Він такий був завжди, хоча люди намагаються його покращити останні дванадцять тисяч років, і небезуспішно. Наше завдання — втримати досягнення попередніх поколінь і ще просунутися хоча би на пару метрів вгору.

5. Керуватися настановою Білла Парселса, яку так часто повторює Павло Шеремета: "Не звинувачуй нікого. Не очікуй нічого. Зроби щось".

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Росія
Китай
політика
Європа
США
Читайте також:
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
4 вересня, 2025 четвер
ВР у першому читанні підтримала законопроєкт про повернення відповідальності за СЗЧ. Нардеп Федієнко прокоментував
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
Василь Стус
Автор Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
"Долі не обирають…": 40 років з дня загибелі у радянському карцері видатного Василя Стуса
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 47.95
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
17:57
Оновлено
Зеленський
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: обговорили санкції проти РФ та економічні питання, які турбують Словаччину
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:50
Фейк
"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:57
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
13:14
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:26
Ексклюзив
Александер Чеферін
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань
12:15
На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
12:13
У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
12:00
OPINION
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
11:47
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
11:37
Володимир Путін
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV