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OPINION

Врятувати "русскій мір". Для чого Банкова та Стефанчук бережуть РПЦ від заборони?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
24 липня, 2024 середа
14:05
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва

Росія шукає шляхи, як знищити українську ідентичність, а в українському парламенті окопались депутати партії влади, які не хочуть повної заборони РПЦ в Україні

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Виглядає так, що Банкова хоче зберегти голову дракона, яка завше мала потужний вплив на уми українців.

Чому ідентичність церкви має значення? І чому не "какая разніца", де святити паску і хрестити дитинку?

Ще влітку 2022 року голова Служби безпеки України Василь Малюк говорив про 33 підозрюваних з УПЦ МП – від агентів збору інформації до коригувальників вогню в рясах. Всі ці люди спілкувались із кураторами ФСБ, переконували паству переходити на бік "русского міра", бо в Україні триває не війна, а "спецоперація з метою звільнення України від нацистів та бандерівців". Інколи подібні попи з матушками — зустрічали окупантів з хлібом-сіллю, як це було в Лимані.

А вінцем цього московського православʼя був запис СБУ колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври Павла "Мерседеса" Лебідя, який щиро радів окупації Херсона та називав ТРО "ублюдками".

Додамо постійний булінг колаборантами в рясах родин загиблих військовослужбовців, коли похорони перетворюються в лекторій з основ "русского міра", і перли "а ми його туди не посилали на братовбивчу війну" та "всі ми один народ".

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Це не має жодного стосунку до віри, Біблії та якогось поняття християнства. Як людина, в родині якої були священники — репресовані та закатовані радянською владою, можу чесно сказати, що козацькі храми заполонили фарисеї. І користуючись політичними покровителями-малоросами та слабкими умами — проводять підривну роботу зі середини.

Небажання влади Володимира Зеленського розв'язати питання російської агентури в рясах призводить до дуже поганих наслідків. Не секрет, що "дуже православний" олігарх Вадим Новинський вливає чимало грошей на лобізм РПЦ в Україні закордоном. Це опозиційні партії з великими потугами випускають на конвенти республіканців. Натомість спонсоровані російськими грошима елементи — спокійно лазять серед християнських спільнот у США і розказують про репресії над християнами українських націоналістів. Власне, саме звідти береться подібна огидна риторика в роті Марджорі Тейлор-Грін.

Для потужного лобізму РПЦ в Україні найняли одіозного адвоката Роберта Амстердама. Саме цей безпринципний дядько ходить на інтервʼю до пропагандиста Такера Карлсона та розказує про гоніння християн в Україні. Але це цікавішими були його листи до Руслана Стефанчука та інших топпредставників партії "Слуга народу" з погрозами накласти санкції, якщо будуть тілорухи до заборони РПЦ.

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Мрія кожного другого ноунейма із партії влади — вийти в кеш і купити затишний будиночок в Маямі або передмісті Вашингтона. А погрози санкціями — навіть від шантажиста на зарплатні можуть тримати у страху, що жити подалі від повоєнної України може і не вийти.

Тож може бути так, що поспішна потреба канікул до 20 серпня і пошуки Стефанчуком "остаточного варіанту законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні" — ніщо інше як затягування і намагання пропетляти.

Не забуваємо сподівання затягнути Росію на мирний саміт восени, де танці навколо РПЦ в Україні можуть бути особистим компромісом Банкової.

З нинішнім законом про заборону РПЦ все нормально. У Раді є голоси, й дуже багато.

І ЄС, і "Голос" і навіть багато нерелігійних "слуг народу". І поодинокі депутати.

Проти виступає лише старий сморчок Партії регіонів Юрій Бойко — і це теж своєрідний шантаж в бік влади. Бо ОПЗЖ є головним партнером влади, коли треба протягнути скандальні закони.

Тому не дивно, що свідомий саботаж керівництвом Ради та різними арахаміями настільки дістав адекватних депутатів з більшості та опозиції, що вони наглухо заблокували трибуну й президію.

Захист одного із "китів" російських впливів на уми українців, а саме РПЦ — є нічим іншим як роботою на ворога. Це збереження троянського коня, до якого принесуть на обід нових народжених українців. Не знаю, чим керується нинішня влада — бажанням виманити Лаврова на мирний саміт в Саудівську Аравію, чи бажанням пропетляти до виборів. Але досі теки СБУ на десятки топових священників не переконали Зеленського та його оточення, що це саме ті змії, які працюють проти нього як президента та держави Україна.

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"Просто перестать стрелять" і "нет никакой разницы", в якій церкві молишся, — уже не вийде. Після того, як священник ПЦУ Василь Вирозуб пройшов полон. Коли двір храму в Бучі — перетворився на братську могилу закатованих. А на територіях окупованої Херсонщини викрадають та катують наших духівників. Паралельно — насаджуючи єдину віру в РПЦ з аватарами Кирила та Охлобистіна.

У цій неприємній історії страху і намаганні зберегти все як було — є єдине світло в тунелі. Питання заборони РПЦ обʼєднало здорові сили — ЄС, "Голосу" і десятків "Слуг народу".

А отже, не всі там, як Артем Дмитрук — ватний чорт з Одеси, який топить за щупальця "русского міра".

РПЦ в Україну обовʼязково піде на смітник, як би її не оберігали Банкова, Стефанчук та Арахамія. Є процеси, які можна пригальмувати, але не можна зупинити. А пан Зеленський має це зрозуміти, якщо хоче увійти в історію зі знаком плюс, а не вляпалися у жир і кров із травневих шашликів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
РПЦ
УПЦ МП
Володимир Зеленський
Слуга народу
Руслан Стефанчук
Європейська солідарність
русскій мір
пропаганда
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