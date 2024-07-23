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"Творити таке можна тільки за великі гроші": Княжицький про небажання виносити заборону УПЦ (МП) на голосування

Оксана Ліховід
23 липня, 2024 вiвторок
20:44
Війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що немає жодного логічного пояснення, чому керівництво ВР блокує розгляд закону про заборону УПЦ (МП)

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Творити таке можна тільки за великі гроші. Таке враження, що російська церква купує тих, хто має приймати такі рішення. У мене немає жодних доказів цього, але я бачу, як вони розміщують фейкові новини в Telegram про те, що, нібито хто за це проголосує, то будуть санкції Америки й інша брехня та абсурд. Але чому керівництво Верховної Ради та найбільшої фракції блокує розгляд цього питання,  зрозуміти не можу. Немає для цього жодного логічного пояснення", - зауважив Княжицький. 

Народний депутат України також додав, що представники більшості сказали, що винесуть законопроєкт про заборону діяльності російської церкви вже після відпустки, яку вони оголосили.

"Тобто у 20-х числах серпня, бо вони дуже втомилися. Це все ганебно", - наголосив Княжицький.

  • Частина фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Слуга Народу", "Довіра", "За Майбутнє" у Верховній Раді вимагає прийняття законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили та громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформа за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги Народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

Альтернативний проєкт закону Миколи Княжицького - раніше за урядову версію

Український політик, народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), що був головним розробником успішно прийнятого у 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пропонував власний текст закону щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, оскільки урядовий законопроєкт спершу, за його твердженням, виглядав "беззубо".

Його законопроєкт під №8221 називався "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", однак, попри схвальний висновок профільного комітету парламенту, так і не був винесений на розгляд сесійної зали.

Свій підхід Княжицький пояснював необхідністю впровадження дієвих юридичних механізмів позбавлення впливу УПЦ МП на майно та громадську думку, а не обмежуватися суто декларативними м'якими заходами.

Документ було зареєстровано Верховною Радою 23 листопада 2022 року, тобто за тиждень до згаданого вище рішення РНБО, а одностайну підтримку комітету він отримав 23 грудня того ж 2022-го.

Теги:
Новини
Суспільство
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
УПЦ МП
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