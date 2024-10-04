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OPINION

Як Буданов з улюбленця став аутсайдером Банкової, і до чого тут Єрмак

Марина Данилюк-Ярмолаєва
4 жовтня, 2024 п'ятниця
16:06
Погляд

Колись улюбленець Банкової Кирило Буданов раптом став аутсайдером. Фоточки з очільником розвідки ще зʼявляються в офіційних профілях Зеленського, але там уже немає теплих посмішок, як раніше. Тож чи буде звільнення?

Зміст

Депутати провладної партії "Слуга Народу" божаться, що подібні анонси на анонімних телеграмах та низці новинних сайтів — це вигадки. Мовляв, комітет з питань розвідки та нацбезпеки нічого не розглядав. На уточнювальне питання журналістів: "Чи поїде Буданов послом в якусь країну (уявіть собі, настільки треба було знецінити дипломатичну службу аби вона ототожнювалась із засланням,ред.)"?, — представники влади кажуть чітке "Ні".

Насправді навряд чи і генерал Валерій Залужний щиро бажав міняти військову форму на дипломатичну місію у Лондоні. Утім, всі хто знає Залужного та Буданова — кажуть, що вони абсолютно різні за характером, підходом до військової справи. І Буданов — це все-таки представник того покоління, яке заведено називати "бунтарями".

38-річний Кирило Буданов очолює військову розвідку України з серпня 2020 року. Його призначення на цю посаду було повʼязано із гучним скандалом "Вагнергейт" — невдалою спробою захопити воєнних злочинців з ПВК "Вагнер", котрі перебували в Білорусі.

Рік потому Банкова разом із ручними арестовичами стверджувала, що ніякої операції не було. Утім, влітку 2021 року Зеленський сам зізнався в інтервʼю Наталці Мосейчук, що все-таки було, і він особисто телефонував Олександру Лукашенку з приводу 32 досвідчених убивць.

Загроза повномасштабного вторгнення дозволила Буданову відмитись від цього скандалу. Адже ще в листопаді 2021 року очільник ГУР МО спрогнозував, що вторгнення неминуче. А далі за свідченнями західних ЗМІ — почав тиху підготовку своїх підрозділів — робив запаси амуніції, транспорту, паливно-мастильних матеріалів.

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Уже під час самої великої війни ГУР МО під керівництвом Буданова спланувало і провело низку успішних операцій проти загарбників. Чого варта ризикована висадка десанту в оточеному Маріуполі, звільнення передмість Харкова у 2022 році, удари по об'єктах Чорноморського флоту РФ тощо? Коли на території Росії трапляється великий і гучний "бабах" — обовʼязково підтверджують, що це зробило СБУ та ГУР МО разом.

Окремо додамо, що бувши в минулому непоганим польовим спецназером — Буданов періодично виїздить на передову до "своїх пацанів".

Всі ці операції додали Буданову впізнаваності та народної любові. У різних рейтингах вподобань українців — Кирило Олексійович або трошки відстає від гаранта, або взагалі попереду. Особливо очільника розвідки полюбляє молодь із TikTok та Instagram. Все це разом може бути найбільшим гріхом в очах Банкової — бо ніхто, ніхто не може бути більшим улюбленцем за президента.

Тим паче саме Буданова тривалий час називали альтернативним каналом звʼязку із Зеленським. І чи не єдиним, окрім Єрмака, — чия думка до недавнього важила для гаранта. В умовах, коли все більше друзів, заступників та однокурсників Андрія Борисовича очолює цілі напрямки та системні галузі.

Чому ж не склались стосунки Єрмака та Буданова?

Перше, вміння Буданова говорити чітке "ні". І це було протестовано восени 2023 року, коли нинішній очільник розвідки рішуче відмовився від того, щоб піти на міністра оборони, а далі на Головнокомандувача ЗСУ замість Залужного.

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Друге — те, що ГУР МО закуповує зброю — а це величезні мільярди, персональні контакти із західними виробниками та їхніми розвідками. В умовах, коли все частіше лунають чутки, що Банкова роздумує над виборами й збиває бюджет для "підгортання" електорату — де ж це бачено, щоб такі ріки з доларів і євро — йшли до інших рук, які можуть стартонути в політиці.

У питанні звільнення Буданова кілька проблем. Спочатку суспільство треба прогріти, тож не дивно, що Верховний головнокомандувач все частіше зʼявляється разом з Олегом Іващенком — керівником Служби зовнішньої розвідки.

Треба також повісити певний ярлик на Буданова. Наприклад, корупціонера. Тож цілком логічно, що в наступні місяці буде випущено серію цілком однобоких матеріалів, де розкажуть, як структури ГУР МО закуповували щось за завищеними цінами. І для закріплення — обовʼязково все це буде пришпилено на портрет колись фаворита Зеленського.

Тож в якийсь момент Банкова може відзвітувати, що викинули страшне падло, яке завадило нам вийти на кордони 1991 року. А тим часом непублічно відкоркувати пляшку колекційного вина за те, що позбавились іще одного потенційного конкурента на перші вибори після війни.

Поки що звільнити Буданова заважає страх. Бо ж колишній очільник розвідки в ролі посла — це тобі не сексологині з чернівецьких ринків. А друге, — є тваринний страх, що Буданов може втілити в життя якусь цікаву спецоперацію уже поза офіційними структурами.

В авторки цих рядків точно нема підстав журитись за долю Буданова. Утім, без нього Єрмак може отримати все. І пан Зеленський потрапить у повну інформаційну ізоляцію, де лише одна людина наговорюватиме у вухо гаранту те, що в його особистих інтересах. Це точно не той варіант, коли Україні це піде на користь.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
ГУР
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
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