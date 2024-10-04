Депутати провладної партії "Слуга Народу" божаться, що подібні анонси на анонімних телеграмах та низці новинних сайтів — це вигадки. Мовляв, комітет з питань розвідки та нацбезпеки нічого не розглядав. На уточнювальне питання журналістів: "Чи поїде Буданов послом в якусь країну (уявіть собі, настільки треба було знецінити дипломатичну службу аби вона ототожнювалась із засланням, — ред.)"?, — представники влади кажуть чітке "Ні".

Насправді навряд чи і генерал Валерій Залужний щиро бажав міняти військову форму на дипломатичну місію у Лондоні. Утім, всі хто знає Залужного та Буданова — кажуть, що вони абсолютно різні за характером, підходом до військової справи. І Буданов — це все-таки представник того покоління, яке заведено називати "бунтарями".

38-річний Кирило Буданов очолює військову розвідку України з серпня 2020 року. Його призначення на цю посаду було повʼязано із гучним скандалом "Вагнергейт" — невдалою спробою захопити воєнних злочинців з ПВК "Вагнер", котрі перебували в Білорусі.

Рік потому Банкова разом із ручними арестовичами стверджувала, що ніякої операції не було. Утім, влітку 2021 року Зеленський сам зізнався в інтервʼю Наталці Мосейчук, що все-таки було, і він особисто телефонував Олександру Лукашенку з приводу 32 досвідчених убивць.

Загроза повномасштабного вторгнення дозволила Буданову відмитись від цього скандалу. Адже ще в листопаді 2021 року очільник ГУР МО спрогнозував, що вторгнення неминуче. А далі за свідченнями західних ЗМІ — почав тиху підготовку своїх підрозділів — робив запаси амуніції, транспорту, паливно-мастильних матеріалів.

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Уже під час самої великої війни ГУР МО під керівництвом Буданова спланувало і провело низку успішних операцій проти загарбників. Чого варта ризикована висадка десанту в оточеному Маріуполі, звільнення передмість Харкова у 2022 році, удари по об'єктах Чорноморського флоту РФ тощо? Коли на території Росії трапляється великий і гучний "бабах" — обовʼязково підтверджують, що це зробило СБУ та ГУР МО разом.

Окремо додамо, що бувши в минулому непоганим польовим спецназером — Буданов періодично виїздить на передову до "своїх пацанів".

Всі ці операції додали Буданову впізнаваності та народної любові. У різних рейтингах вподобань українців — Кирило Олексійович або трошки відстає від гаранта, або взагалі попереду. Особливо очільника розвідки полюбляє молодь із TikTok та Instagram. Все це разом може бути найбільшим гріхом в очах Банкової — бо ніхто, ніхто не може бути більшим улюбленцем за президента.

Тим паче саме Буданова тривалий час називали альтернативним каналом звʼязку із Зеленським. І чи не єдиним, окрім Єрмака, — чия думка до недавнього важила для гаранта. В умовах, коли все більше друзів, заступників та однокурсників Андрія Борисовича очолює цілі напрямки та системні галузі.

Чому ж не склались стосунки Єрмака та Буданова?

Перше, вміння Буданова говорити чітке "ні". І це було протестовано восени 2023 року, коли нинішній очільник розвідки рішуче відмовився від того, щоб піти на міністра оборони, а далі на Головнокомандувача ЗСУ замість Залужного.

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Друге — те, що ГУР МО закуповує зброю — а це величезні мільярди, персональні контакти із західними виробниками та їхніми розвідками. В умовах, коли все частіше лунають чутки, що Банкова роздумує над виборами й збиває бюджет для "підгортання" електорату — де ж це бачено, щоб такі ріки з доларів і євро — йшли до інших рук, які можуть стартонути в політиці.

У питанні звільнення Буданова кілька проблем. Спочатку суспільство треба прогріти, тож не дивно, що Верховний головнокомандувач все частіше зʼявляється разом з Олегом Іващенком — керівником Служби зовнішньої розвідки.

Треба також повісити певний ярлик на Буданова. Наприклад, корупціонера. Тож цілком логічно, що в наступні місяці буде випущено серію цілком однобоких матеріалів, де розкажуть, як структури ГУР МО закуповували щось за завищеними цінами. І для закріплення — обовʼязково все це буде пришпилено на портрет колись фаворита Зеленського.

Тож в якийсь момент Банкова може відзвітувати, що викинули страшне падло, яке завадило нам вийти на кордони 1991 року. А тим часом непублічно відкоркувати пляшку колекційного вина за те, що позбавились іще одного потенційного конкурента на перші вибори після війни.

Поки що звільнити Буданова заважає страх. Бо ж колишній очільник розвідки в ролі посла — це тобі не сексологині з чернівецьких ринків. А друге, — є тваринний страх, що Буданов може втілити в життя якусь цікаву спецоперацію уже поза офіційними структурами.

В авторки цих рядків точно нема підстав журитись за долю Буданова. Утім, без нього Єрмак може отримати все. І пан Зеленський потрапить у повну інформаційну ізоляцію, де лише одна людина наговорюватиме у вухо гаранту те, що в його особистих інтересах. Це точно не той варіант, коли Україні це піде на користь.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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