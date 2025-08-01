Стосовно ситуації з участю російської (наполовину підсанкційної) делегації на чолі з В.Матвієнко у Конференції Міжпарламентського союзу (МПС) в м.Женева, Швейцарія.

По-перше, про рішення офіційного Берна зробити виключення (вже не вперше) для підсанкційних (також і в самій Швейцарії) учасників міжнародних конференцій було відомо вже з середини липня.

По-друге, по дипломатичних каналах були направлені сигнали про небажаність робити виняток для підсанкційних росіян, але безрезультатно.

По-третє, МЗС України (хоча лише в соцмережі, коментарем речника) осудливий коментар зробило. Правда, вже фактично на початку заходів.

По-четверте, керівництво МПС насправді намагалося (без українського погодження) організувати зустріч російської та української делегації. Від України планувалась участь голови ВР України Руслана Стефанчука з трьома супровідними особами (не нардепи) – і добре, що не потрапили в пастку. Тільки питання, чому не дали завчасно до МПС чіткого меседжу, що така зустріч апріорі неможлива?