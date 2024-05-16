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OPINION

Як подолати звичку надмірного споживання електрики

Сергій Фурса
16 травня, 2024 четвер
12:01
Погляд Сергій Фурса
Зміст

Ніколи такого не було й от знову. Понад рік не було відключення світла

Але от росіяни повернулись до обстрілів нашої енергетики, а в травні раптом прийшов холодний фронт. І електрогітара Блінкена тут ні до чого. Українці ввімкнули кондиціонери, почали грітися. Дефіцит збільшився. І довелося відключати не тільки промисловість, як робили останній місяць, а й населення.

І це лишень репетиція. Бо попереду не тільки зима. Попереду липень і серпень. І глобальне потепління ніхто не скасовував. От тоді люди й включать кондиціонери на повну. І буде ще більший дефіцит. Який неможливо повністю перекрити імпортом.

Чи можна домовитись у суспільстві й не включати кондиціонери? Ні. Так не працює. Людська природа трошки інакша. Люди будуть включати кондиціонери, скільки їм не розповідати, що це призводить до дефіциту. І люди навіть будуть включати пральні машини ввечері, думаючи, що їх особисте споживання не таке і критичне в масштабах країни.

Тому скільки не проводь роз'яснювальних кампаній, це не розв'яже проблему. Це не касує того, що проводити такі кампанії треба. На певну кількість людей, відповідальних громадян, це вплине. Але не на всіх.

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Як з цим можна боротися? Тільки грошима. Ну, така вже людська природа. Люди егоїстичні та жадібні.

Ідеально було б підіймати тарифи на споживання електрики в пікові години. Щоб стимулювати людей споживати в інший час. Але, на жаль, судячи з усього, у нас немає достатньо технічних можливостей прослідковувати більшість споживачів погодинно.

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Тому єдиний варіант — це просто збільшення тарифу для населення. Що, звісно, викличе купу криків про зубожіння і тарифний геноцид. Але це треба робити. Тільки так можна зменшити споживання. Тим більше, що зараз тариф для населення такий низький, що він, фактично, перекриває тільки собівартість доставлення цієї електроенергії. І в тарифі не залишається і місця для виробників. Фактично зараз населення споживає безплатну електрику, оплачуючи тільки її доставлення. І чому б в такому випадку не врубити кондиціонер на повну. Бо ж не светер же вдома у травні вдягати...

І головне — пам'ятати, що причина у відключенні світла — це росіяни. Це ворог. І не шукати ворогів всередині країни. Ні, ніхто не краде нашу електрику і не продає її за кордон. І ні, діти депутатів не сидять на окремому кабелі, й не мають світло тоді, коли прості смертні не можуть включити кондиціонер.

Зиму 2022 року українці пройшли без світла, але згуртовано. Подивимось, чи здатні ми зберегти цю єдність, здоровий глузд і нашу кукуху літом 2024 року.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
блекаут
Енергетика
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