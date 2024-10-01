Країни НАТО звикли покладатися на військову та економічну міць США, силу Альянсу, і не бачать для Росії (навіть путінської) причин нападати на НАТО. Тим більше, що росіяни й справді підкреслено уникають боєзіткнень з силами Альянсу.

Але агресія Росії в Криму і на Донбасі показує, що вона може проводити широкомасштабні операції, приховуючи свою участь від тих, хто відмовляється бачити очевидне.

Варто відзначити, що на Заході загалом свідомі таких сценаріїв. Вони віддзеркалені навіть у фільмах.

У зразку високого британського гумору "Yes Prime Minister" докладно розкривається "тактика салямі", яка дозволяє Москві розв'язати агресію — і не дати Заходу приводу для ядерної відповіді.

Агенти у Західному Берліні спричиняють пожежі, "на допомогу" рушають пожежні машини зі Східного Берліну, з них висаджуються спецпризначенці... поки не стає занадто пізно, приводу для удару Захід наче і не має...

Від британської класики не відстають і сучасники. BBC зняло фільм-моделювання "World War Three: Inside the War Room". Там "тактика салямі" показується на прикладі вторгнення Росії у східну Латвію — з використанням досвіду Криму і Донбасу.

Якщо у першому фільмі головний герой погоджується з потребами фінансувати звичайні озброєння, щоб вчасно зупинити "нарізання салямі", то сценарій другого закінчується фактично відмовою Заходу від масованого ядерного удару — після того, як Росія "помилково" тактичний ядерний удар уже завдала.

Усі ці сценарії показують, що війна між Росією і НАТО не є неможливою. Про це знають обидві сторони. Але "знати" і "допускати реальність" - дуже різні речі.

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Для України головне завдання — отримати підтримку, необхідну для перемоги.

І для Заходу ми маємо виглядати не тими, хто втягне їх у війну, а тими, хто цю війну відверне.

Щобільше — стати частиною спільної системи для відвернення глобальної війни та зупинення Росії.

Ідеться, зокрема, про спільні виробничі проєкти.

Про максимальні контакти на всіх рівнях — від парламентів до експертів та журналістів — щоб протидіяти "гібридним" загрозам і пропаганді в західних суспільствах.

Зрештою, про прискорений шлях до НАТО — яке має стати опорою для повоєнної безпеки, швидко координуючи протидію Росії, з урахуванням усього спектру загроз.

І тоді більш імовірним буде класичний сценарій — коли "тактику салямі" з боку РФ можна буде зірвати завчасною підготовкою.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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