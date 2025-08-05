Уся аналітика щодо позиції Китаю зводиться до інтерпретації однієї фрази речника МЗС КНР: "Китай вживатиме розумних заходів енергетичної безпеки, виходячи з власних національних інтересів" (China will take reasonable energy security measures based on its national interests).

На цю заяву із відвертим сарказмом відгукнувся міністр фінансів США Скотт Бессент: "Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо зазіхати на їхній суверенітет, тому вони, ймовірно, захочуть сплатити 100% тариф" (The Chinese take their sovereignty very seriously. We don’t want to impede on their sovereignty, so they’d like to pay a 100% tariff).

Очевидно, що Китай так і не сказав прямо, чи відмовиться від російської нафти. Є лише загальна згадка про національні інтереси — без конкретики. А глава Мінфіну США, по суті, глузує з цієї відповіді. Його слова — це тролінг на кшталт: "суверенітет — це добре, але 100% мито на китайські товари — теж непогано". Читайте також: Як США схиляють Індію до тиску на Росію і чи може вона відмовитися від російської нафти

У будь-якому разі, американці свідомо підштовхують Китай до вибору: або купувати російську нафту, або торгувати зі США. Є й третій варіант — натиснути на Росію, аби вона погодилася на припинення війни в Україні. У такому разі питання торгівлі автоматично вирішиться в інтересах самого Китаю.

І саме на це, очевидно, розраховує адміністрація Дональда Трампа. Щоб зрозуміти логіку Китаю, не потрібно мислити категоріями "союзник — ворог". Китай не підтримує Росію тому, що любить росіян. Він просто продає Москві те, що можна вигідно продати. Китай заробляє, і йому байдуже, на кому саме.

До речі, Китай так само заробляє і на Україні — вже багато років він залишається одним із наших головних торговельних партнерів.

Щобільше, коли Україна перейде до етапу відбудови, майже напевно саме Китай відіграватиме в цьому провідну роль. Просто тому, що в нього вже є техніка, технології та навчений персонал. Це буде швидше і дешевше, ніж аналогічні пропозиції з ЄС.

Словом, Китай завжди діє так, як вигідно саме йому. І нині американська адміністрація створює для Китаю ситуацію, в якій найвигіднішим стає завершення війни в Україні.