Уся аналітика щодо позиції Китаю зводиться до інтерпретації однієї фрази речника МЗС КНР: " Китай вживатиме розумних заходів енергетичної безпеки, виходячи з власних національних інтересів " (China will take reasonable energy security measures based on its national interests).

На цю заяву із відвертим сарказмом відгукнувся міністр фінансів США Скотт Бессент: "Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо зазіхати на їхній суверенітет, тому вони, ймовірно, захочуть сплатити 100% тариф" (The Chinese take their sovereignty very seriously. We don’t want to impede on their sovereignty, so they’d like to pay a 100% tariff).