Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
OPINION

Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи

Микола Княжицький
7 вересня, 2025 неділя
12:44
Погляд

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 35 членів Коаліції Рішучих, частина з яких долучилася онлайн, беруть участь у ретельно підготовленому саміті в Єлисейському палаці в Парижі

Зміст

Предметом обговорення стали гарантії безпеки для України, а також зусилля переконати США підтримати ці ініціативи. 

Після завершення зустрічі президент Франції вийшов до преси. Він упевнено оголосив, що 26 неназваних членів Коаліції готові розгорнути в Україні війська на суші, на морі та в повітрі. Згодом Макрон дещо пом’якшив формулювання, уточнивши, що деякі учасники братимуть участь у цій місії, перебуваючи за межами України.

Читайте також: Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи

Проте є важливий нюанс. 

Так звані сили гарантування безпеки (reassurance force) не ввійдуть на територію України, доки Росія не припинить свою жорстоку та незаконну агресивну війну. І тут виникає питання: що ж нам залишається? Багато хто вважає — практично нічого.

Але правда в тому, що Путін не зупиниться, доки не знищить Україну й не підкорить решту Європи. 

Наші партнери мають перестати ухилятися і сподіватися, що США врятують ситуацію.

 Справді дієвими кроками є жорсткіші санкції проти Росії та її "стратегічних партнерів", пришвидшене постачання боєприпасів і сучасного озброєння, а також більша фінансова підтримка України.

Читайте також: Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова

Український народ хоробрий, терплячий і витривалий. Але нашим європейським партнерам не варто вважати це само собою зрозумілим. Так, багато хто втомився від непослідовності та непередбачуваності дипломатичних дій з боку США. Але саме це має стати підставою для того, щоб зрештою робити більше і швидше — аби Україна вистояла, а війна не прийшла в поки що мирні міста інших країн Європи.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
ЄС
Франція
Європа
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
Дипломатія
оборона та безпека
Дональд Трамп
Автор Марія Музиченко
3 вересня, 2025 середа
Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Автор Оксана Ліховід
4 вересня, 2025 четвер
Це дійсно дуже насторожило: Дикий прокоментував саміт у Пекіні
