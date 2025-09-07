Якщо Україні не допомогти, війна прийде до поки що мирних міст інших країн Європи
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 35 членів Коаліції Рішучих, частина з яких долучилася онлайн, беруть участь у ретельно підготовленому саміті в Єлисейському палаці в Парижі
Предметом обговорення стали гарантії безпеки для України, а також зусилля переконати США підтримати ці ініціативи.
Після завершення зустрічі президент Франції вийшов до преси. Він упевнено оголосив, що 26 неназваних членів Коаліції готові розгорнути в Україні війська на суші, на морі та в повітрі. Згодом Макрон дещо пом’якшив формулювання, уточнивши, що деякі учасники братимуть участь у цій місії, перебуваючи за межами України.
Читайте також: Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
Проте є важливий нюанс.
Так звані сили гарантування безпеки (reassurance force) не ввійдуть на територію України, доки Росія не припинить свою жорстоку та незаконну агресивну війну. І тут виникає питання: що ж нам залишається? Багато хто вважає — практично нічого.
Але правда в тому, що Путін не зупиниться, доки не знищить Україну й не підкорить решту Європи.
Наші партнери мають перестати ухилятися і сподіватися, що США врятують ситуацію.
Справді дієвими кроками є жорсткіші санкції проти Росії та її "стратегічних партнерів", пришвидшене постачання боєприпасів і сучасного озброєння, а також більша фінансова підтримка України.
Читайте також: Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
Український народ хоробрий, терплячий і витривалий. Але нашим європейським партнерам не варто вважати це само собою зрозумілим. Так, багато хто втомився від непослідовності та непередбачуваності дипломатичних дій з боку США. Але саме це має стати підставою для того, щоб зрештою робити більше і швидше — аби Україна вистояла, а війна не прийшла в поки що мирні міста інших країн Європи.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Біла Церква
