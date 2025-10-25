Перше й основне: Путін сподівається, що вже сам проголошений факт наміру розслабляє наших партнерів щодо активного надання Україні воєнної допомоги,

те ж стосується фінансування українського бюджету

не сприяє розширювати санкційні пакети.

Всі ці три складові Путін реалізовував уповні з кінця минулого року.

Ба, навіть влітку обіцянки Трампу завершити війну призвели до зменшення постачань зброї з Європи до України. Логічно — навіщо напружуватися, якщо вже завтра повернеться життя "до лютого 2022 року"? Читайте також: Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна

Є оптимізм, що не на всіх європейських лідерів впливає ця гібридна тактика Путіна з морквинкою, яку він постійно підвішує.

Схоже, це врешті-решт зрозуміли і в команді Трампа: не можна вестись на путінські обіцянки, бо за ними йде кома і тижні очікувань. Путін каже "так" щодо завершення й одразу ж додає "але". І в оцьому "але" нарешті треба прочитати чіткий сигнал: миру без примусу Росії відступити від своїх максималістських вимог не буде.

"Кремлівські старці" мислять інакше, і це вже навіть не про раціоналізм, а про "місію". З цією дугінською філософією нових імперських замашок вони самі себе загнали в пастку, коли не можуть не продовжувати війну, бо зупинити цей маховик — означає прогнутися під Захід, означає перекреслити свою ж спробу вибудувати нову імперію, підкорити Європу і претендувати на місце за столом Китаю і США. Тому інтереси Путіна є настільки очевидними, як і подальші його кроки. Які будуть в тому числі лежати в політичній площині. Думаю, наступною буде розмова телефоном з Сі перед зустріччю останнього з Трампом.