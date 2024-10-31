З поверненням, "дорогой Лєонід Ілліч"!
Володимир Олександрович достойно продовжує твої славетні традиції — у ці дні країна перетворюється на КПСС
Усі місцеві ради отримали рознарядку терміново провести позачергові сесії для всебічної та всеосяжної підтримки Плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрацій розсилають листи з вимогою скликання сесій головам обласних, міських і навіть селищних рад. Там, де голови від слуг чи сателітів, скликають сесії самі. Текст для ухвалення один для всіх. Обязалівка для виконання і сувора рекомендація від ОВА і місцевих управлінь СБУ прийняти без змін звернення до президента, яке написане в офісі президента.
По-перше, це глухий і печерний совок загального одобрямсу, який не має нічого спільного з європейським принципом самостійності місцевих рад.
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По-друге, це примусові витрати з бюджетів громад. На кожну позачергову сесію кожної ради доводиться виділяти позачергові кошти. Якщо врахувати масштаби організованого одобрямсу, то це десятки мільйонів гривень, витрачених на вимогу Банкової.
По-третє, а навіщо потрібна така масова підтримка трудящих, якщо президент впевнений в реалістичності та дієвості свого плану? Чи не дуже? І тому такими діями доводиться повертати самовпевненість президента й одночасно тягнути Україну назад в "русскій мір".
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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