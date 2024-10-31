Усі місцеві ради отримали рознарядку терміново провести позачергові сесії для всебічної та всеосяжної підтримки Плану перемоги президента Зеленського. Голови обладміністрацій розсилають листи з вимогою скликання сесій головам обласних, міських і навіть селищних рад. Там, де голови від слуг чи сателітів, скликають сесії самі. Текст для ухвалення один для всіх. Обязалівка для виконання і сувора рекомендація від ОВА і місцевих управлінь СБУ прийняти без змін звернення до президента, яке написане в офісі президента.