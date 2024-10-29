Якщо оцінювати з точки зору дипломатичної "мови", то вчорашня заява Генерального секретаря НАТО, у зв’язку з розміщення військ Північної Кореї в Європі – досить чітка: " Безпека України – це наша безпека" ("Ukraine`s security is our security" ).

Але за заявами мають слідувати негайні та рішучі дії. Дії, що концентровані в часі, забезпечені ресурсами та при чіткій політичній волі й сміливому лідерстві.

Війна, що розтягується в часі, неодмінно прийде й в країни НАТО . Хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією чи зразу в Калінінградську область, а китайці не з’являться згодом на білоруському кордоні з Польщею чи Литвою?

Тому відповіді мають бути адекватними заявам.

І якщо ще хтось розмірковує про недопущення ескалації (вона вже тут), непоширення війни (це вже розгортається на наших очах), уникнення подальших витрат на безпеку й оборону (вже нереально) – той не встигає не лише за агресорами, але й за історичним часом!

Годинник вицокує…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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