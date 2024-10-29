Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд За заявою Рютте про вояків КНДР в Україні має бути відповідь НАТО
OPINION

За заявою Рютте про вояків КНДР в Україні має бути відповідь НАТО

Валерій Чалий
29 жовтня, 2024 вiвторок
10:00
Погляд

Хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією чи зразу в Калінінградську область

Зміст

Якщо оцінювати з точки зору дипломатичної "мови", то вчорашня заява Генерального секретаря НАТО, у зв’язку з розміщення військ Північної Кореї в Європі – досить чітка: "Безпека України – це наша безпека" ("Ukraine`s security is our security").

Але за заявами мають слідувати негайні та рішучі дії. Дії, що концентровані в часі, забезпечені ресурсами та при чіткій політичній волі й сміливому лідерстві. 

Війна, що розтягується в часі, неодмінно прийде й в країни НАТО. Хто гарантував, що ті ж північні корейці не будуть згодом передислоковані на російський кордон з Естонією, Латвією чи зразу в Калінінградську область, а китайці не з’являться згодом на білоруському кордоні з Польщею чи Литвою?

Читайте також: Антиамериканська коаліція де-факто сформована

Тому відповіді мають бути адекватними заявам. 

І якщо ще хтось розмірковує про недопущення ескалації (вона вже тут), непоширення війни (це вже розгортається на наших очах), уникнення подальших витрат на безпеку й оборону (вже нереально) – той не встигає не лише за агресорами, але й за історичним часом!

Годинник вицокує…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
Валерій Чалий
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Автор Вадим Денисенко
28 жовтня, 2024 понедiлок
Грузія не цікава жодному із західних гравців
Автор Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
Армія РФ від вечора 27 жовтня атакує Україну "шахедами" та КАБами: на Харківщині постраждали 26 людей
путін і орбан
Автор Анатолій Буряк
27 жовтня, 2024 неділя
Незважаючи на заплановані вуличні протести: Орбан летить до Тбілісі особисто привітати "Грузинську мрію"
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 44.62
    Продаж 45.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
29 жовтня
11:06
Канада
Канада заявила, що переглядає дипломатичні відносини з Грузією
11:06
«салют» у тимчасово окупованому Луганську
В окупованому Луганську пролунали вибухи: ймовірно, уражена військова база
10:57
OPINION
"Міністерства єдності" не буде?
10:54
На фото: Жерар Депардьє
Депардьє не зʼявився на суді у справі про сексуальне насильство через стан здоровʼя
10:38
Нідерланди
Нідерланди допоможуть Україні фінансувати й розвивати новітні оборонні технології
10:35
Камала Гарріс
Гарріс запропонувала Трампу разом пройти тест на IQ
10:27
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На південному напрямку ситуація погіршилася, - Згурець
10:24
Херсон обстріл
РФ зранку вбила чоловіка та поранила 7 людей у Херсоні
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки коштують євро, долар і злотий
10:15
Готував координати для ударів по Силах оборони у Вовчанську: жителя Харківщини підозрюють у держзраді
10:10
Ейрік Крістофферсен і Олександр Сирський
F-16, системи ППО та ситуація на фронті: головнокомандувач ЗС Норвегії відвідав Україну
10:09
Глава УГКЦ подарував Макрону уламок дрона, збитого над Патріаршим собором
09:54
Народний депутат Олег Макаров
Помер народний депутат Олег Макаров
09:52
Іран
В Ірані стратили громадянина країни ЄС: Боррель відреагував
09:43
Ексклюзив
Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"
"Матері дякують мені за книжку": "Лемберґ: мамцю, ну не плач" Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС - 2024
09:35
сили ППО
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 26 з 48 російських БПЛА
09:32
Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
09:18
США Україна
США консультувалися з Україною та союзниками щодо реакції на розміщення військ КНДР у РФ, - речник Держдепу
09:16
Ексклюзив
На Сіверському напрямку не буває спокійно, - командир підрозділу БПЛА Барна
08:52
Херсонщина
Окупанти вночі гатили по житлових будинках на Херсонщині: серед постраждалих двоє дітей
08:51
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударні БПЛА та ракети: у Кривому Розі є загиблий, у Києві постраждалі
08:39
Херсонська область
На Херсонщині через атаки РФ за добу загинули 2 людини, серед поранених - діти
08:36
Південна Корея
Делегація Південної Кореї їде в Україну: мають передати дані про війська КНДР у Росії
08:33
Швеція
Уряд Швеції заявив про припинення відносин з Грузією
08:22
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 149 боєзіткнень: РФ здійснила понад 4800 обстрілів України
08:00
OPINION
"Вовина тисяча": керівництво не розуміє пріоритетів
07:59
iPhone 16
В Індонезії заборонили продаж нових iPhone 16: причина
07:50
втрати рф
РСЗВ, 45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:44
Гітанас Науседа
"Дати все необхідне": президент Литви Науседа заявив, що НАТО має відповісти на передачу солдатів КНДР до РФ
07:37
окупанти Маріуполь
"Розуміють, що це дорога в один кінець": росіяни частіше відмовляються іти на штурм в Запорізькій області, - Атеш
07:24
Джефф Безос
Безос пояснив, чому The Washington Post відмовилася підтримувати кандидатів на виборах у США
06:59
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:58
Швеція
Швеція додатково виділяє для України €63 млн на військову підтримку
06:38
Китай
"Заздалегідь створюють поле для бою": у Китаї заявили, що знайшли глибоководні шпигунські пристрої
06:16
Очільниця МЗС Північної Кореї відвідає РФ на тлі повідомлень про відправку військ
05:03
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по Харкову: 4 загиблих, щонайменше 9 поранених, влучання у будівлю Держпрому
04:40
Ілюстративне фото
Ізраїль заборонив агентству ООН у справах палестинських біженців діяти на своїй території
04:00
З України видворили громадянина Китаю
З України видворили громадянина Китаю, який відбув покарання за шпигунство
03:08
Жінки в армії
Серед кандидатів на посади в Силах оборони 19% - жінки
02:38
Камала Гарріс
Від The Washington Post відписалися понад 200 тис. читачів через відмову підтримати Гарріс на президентських виборах, - NPR
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV