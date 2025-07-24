Так, зараз всі будуть шпиняти протестуючих, що це ситуація небезпеки й скупчення народу, і російські шпигуни, агенти й провокатори. Це все безсумнівно є, але хіба це відповідальність мітингувальників? А не тих, чиї вчинки призвели до мітингів? Ми вас ґвалтуємо, а ви не кричіть, бо комендантська година. В Росії почують.

Чим взагалі можна було думати, приймаючи таку фігню? Навіть на етапі ідеї хіба не було там когось, хто б сказав — але ми зараз спровокуємо протест, а країні цього зараз не треба. Нам цього зараз не треба. Чи вони вже настільки увірували у мовчазне прийняття народу і самоцензуру і "не на часі", що справді вирішили, що нічого не буде?

І так, це все треба швидко вирішувати, відкочувати закони, казати — а я не підписав, ахахаха, саєчка за іспуг, грати вар'ята чи що-небудь, аби скасувати прийняте і повернути країну в стабільнішу ситуацію. Негайно.

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Якщо почнуться сутички, хтось спровокує, поб'ють дитину якогось військового, який на фронті чи батьки загинули, то буде таке, що мало не покажеться нікому.

Євромайдан теж почався з побиття студентів, які просто вже збирались розходитись і так. І наступного дня на майдані було пів країни. А зараз ситуація схожа, ненависть до поліції серед народу зашкальна, востаннє така була ще за часів Беркуту. І це все результати багаторічної політики "і так сайдьот".

Вони реально граються з вогнем, навіть не з вогнем, а з цигаркою коло динамітного складу. Дуже сподіваюсь, що там в оточенні є хоч одна розумна і смілива людина, котра скаже йому перестати гратись у ковбоя і злізти з фанерного коня. Це не зйомки вестерну. Це живі люди.

У древніх китайців була приказка — імператор це човен, а народ це море. Від народу залежить, пливтиме човен лагідно по хвилях чи перекинеться і втоне. Не розхитуйте човен, ви у ньому самі. А море глибоке.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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