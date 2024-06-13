Юрій Голик, це той, якого підозрюють в розкраданні 1.5 мільярда гривень на Дніпропетровщині, за інформацією НАБУ (мова поки йде про витік) виїхав до Австрії через систему "Шлях".

І навіть в Тисі не скупався. І поліція з ТЦК ніде не спинила. І повістку на кордоні не виписали.

С — справедливість.

Нема тут ніякої моралі. Просто не варто феодальну державу називати демократією, а краще визнати очевидне і почати ту демократію будувати.

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До слова, хто там з фігурантів мільярдних справ сидить? Як же задовбало це лицемірство.

Бо можна мати найкращу Конституцію у світі, але далі жити за законами "Руської правди".

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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