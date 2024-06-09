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Ексклюзив

"Я не бачу того, щоб керівник НАБУ Кривонос хотів би викорінити проблему у Бюро", - журналіст Ніколов про скандал з "великим будівництвом"

9 червня, 2024 неділя
17:05
Суспільство НАБУ

Редактор сайту "Наші гроші", журналіст Юрій Ніколов коментує опубліковане розслідування колеги Дениса Бігуса щодо листування Юрія Голика з радником ОП Георгієм Біркадзе

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У 2020 році почалася історія "великого будівництва", того як ми його знали з десятками, сотнями мільярдів за рік, які там випилювались - найперший сюжет, телевізійне розслідування знову ж таки було у програмі Дениса Бігуса, в якому показували скільки відсотків маржі запихуються в неконкурентні мільярди, які роздавав тоді Укравтодор серед членів картини, тобто ішла мова про велетенські відсотки. Ми кілька років це описували й постійно волали, що влада створила гігантський потік грошей, з якого вистачає коштів на конвертні доплати народним депутатам для того, щоб вони слухняно, як зайчики голосували й не брали гроші умовно в олігархів. Тобто була створена неолігархічна система і про це теж були дані в НАБУ", - розповів Ніколов.

За його словами, Бюро заявляло, що відкриє впровадження стосовно з асфальтної маржі йдуть доплати депутатам, але цього не сталося: "Мова йшла про нову форму державного устрою в центрі якої було "велике будівництво". А у "великому будівництві" в центрі був оцей Юрій Голик, як він сам себе називав: координатор чи консультант "великого будівництва". Він не займав жодної державної посади, ніколи не ставив підписів за які довелося б відповідати, на ньому була просто переговорна робота, просування, отримання всяких необхідних рішень з державних органів влади".

Нагадаємо, що журналіст Денис Бігус виявив фото з телефону Юрія Голика, які були конфісковані під час розслідування справи проти колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та Голика щодо тендерів, виграних компанією "Будінвест інжиніринг".

У ході розслідування виявлено, що компанія, пов’язана з партнеркою керівника Дніпропетровщини Резніченка, отримала з державного бюджету 1,5 мільярда гривень на ремонт та обслуговування доріг у Дніпропетровській області. Зміст телефону Голика підтвердив, що він отримував інформацію від радника президентського офісу Георгія Біркадзе, яка містила джерела з НАБУ. Зафіксоване листування свідчить, що Біркадзе мав зв’язок з високопоставленим чиновником з НАБУ. Проте, за версією Бігуса, існує ймовірність, що сам Біркадзе міг створювати ці повідомлення, прикидаючись "високопоставленим", а потім продавати їх Голику.

Ніколов наголосив, що Бігусу вдалося отримати не зачищену інформацію, адже зазвичай НАБУ "прибирає" за собою.

"Стало зрозуміло, що витік по справі де фігурував Голик був системним і йшов дуже довго і при попередньому й нинішньому керівнику НАБУ. Значить хтось цей витік здійснював, простим шляхом відрахувань стало зрозуміло, що одним з найперших підозрюваних є перший заступник голови НАБУ Гізо Углава. Що цікаво, цей радник Офісу президента через якого вже до Голика йшла інформація, пан Біркадзе, називав свого співбесідника: земєля, зьомля, земляк. Й коли ця історія вже вийшла на публіку стало зрозуміло, що так не може лишатись далі", - пояснив редактор сайту "Наші гроші".

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Журналіст вважає, що керівник НАБУ Семен Кривонос у цій історії захищає Углаву, а не НАБУ. Й зараз шукають, хто злив інформацію Бігусу: "Я не бачу ніяких взагалі рухів стосовно того, щоб керівник НАБУ Семен Кривонос хотів би викорінити проблему у довіреного йому Бюро".  

В обговоренні з Денисом Бігусом, Георгій Біркадзе також визнав, що протягом багатьох років він займався створенням контенту. Він стверджував, що отримував дані від контактів у правоохоронних відомствах і передавав цю інформацію Юрію Голику, нібито від імені високопоставленого чиновника.

Спочатку Бігус припустив, що джерелом витоку інформації з НАБУ міг бути Гізо Углава, оскільки він мав доступ до цих даних і обіймав посаду під час зміни керівництва НАБУ, а також інші обставини на це вказували.

Однак, Бігус зазначив, що Біркадзе мав зв’язки з підрозділом НАБУ Д-2 - другий головний спецпідрозділ детективів, який працює не під керівництвом головного детектива, а підпорядковується безпосередньо Углаві. Це означає, що у Біркадзе було кілька шляхів отримання інформації, яка згодом могла бути передана Голику.

У підсумку розслідування було висунуто дві гіпотези щодо джерела витоку інформації: можливо, керівник НАБУ передавав дані в Офіс президента заради особистої користі, або НАБУ намагалося налагодити зв’язок з одним із фігурантів справи для збору додаткових даних.

З усім тим, деякі особи, з якими контактував журналіст, висловлювали думку про інший сценарій - спецоперацію. Цей погляд підтримували захисники Гізо Углави, які стверджували його невинуватість. Вони запитували, чому, якщо це дійсно спецоперація, вона не принесла результатів протягом багатьох років. 

Що передувало

22 травня "Українська правда" повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Згодом САП офіційно повідомила, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ. Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів", – йшлося в повідомленні САП.

У САП додали, що залучили до обшуків представників Нацполіції "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – наголосили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Того самого дня у НАБУ відповіли, що на підставі повідомлення за відповідною резолюцією директора управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації. 

"З початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводилися безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування", – заявили в НАБУ.

У НАБУ додали, що їхнє відомство "завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування" й чекає від своїх основних партнерів "такого ж підходу".

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника. Першим заступником директора НАБУ є Гізо Углава.

Теги:
політика
корупція в Україні
НАБУ
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