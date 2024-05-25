Не назву це розкраданням, а маржею, яку б ми могли й не втратити: журналіст-розслідувач Ніколов про кошти, які були виділені на "велике будівництво"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо суми, яка була виділена на "велике будівництво", – це дуже шокуюча інформація, хоча я її публікував ще на початку 2022 року. Тоді люди це не дуже хотіли сприймати, всім подобався блискучий асфальт, який лежить на дорогах і по якому так зручно їздити на машинах. У 2021 році, це останній рік перед повномасштабним вторгненням, коли нам уже всі говорили, що буде війна і до неї треба готуватися. Тоді взагалі через систему Укравтодору, асфальтування доріг та різних ремонтних робіт, пройшло понад 100 млрд грн. Це було понад 10% від усього державного бюджету країни", - зауважив журналіст.

За його словами, це сума настільки гігантська, що за часів Януковича такий відсоток не проходив навіть на Вуглепром, який був чорною ямою для "регіоналів".

"У 2021 році навіть на озброєння було проведено закупівель на суму десь у 5 разів менше, ніж на асфальтування. Такий порядок розриву цифр був, щоб всі зрозуміли. Не назву це розкраданням, а маржею, яку б ми могли й не втратити, і за моєю оцінкою мова може йти про суму від 20 млрд до 40 млрд грн. Тобто це приблизно $1 млрд. Це дуже багато, я точно розумію, що з цих коштів можна було утримувати купу народних депутатів. Зараз у будівництві доріг крутяться набагато менші гроші, насправді мізерні суми у порівнянні з тим, які були. Тому ґвалту там зараз ніякого нема", - резюмував Юрій Ніколов.

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