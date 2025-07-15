Заспокійливе від Зеленського
Російська служба BBC зробила фільм "Зеленський. Портрет на тлі війні"
У цьому самому фільмі президент України запевнив, що не збирається керувати Україною 30 чи 35 років, як Путін керує державою. "Повірте мені", - попросив журналістів Зеленський.
1. У 2019 році Зеленського пообіцяв балотуватися у президенти лише на один термін. Тепер, судячи із заяв Єрмака, Володимира Олександровича штовхають на другий термін. Отже, свою передвиборчу обіцянку 2019-го Зеленський вже готовий відкинути у бік. Що тоді буде з останньою обіцянкою, наприклад, після двох президентських термінів?
2. Зеленський перебуває у президентському кріслі 6 років і 2 місяці. Так, у країні йде війна. Так, вибори провести немає можливості. Але факт лишається фактом. Зеленський — другий в історії України президент, який керує державою понад 5 років. Більше керував лише Кучма. Але той двічі обирався в президенти України.
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3. Публічно говорити лідеру України, що він не буде 30-35 років керувати державою, це, як мінімум, — неповага до Конституції України та до українського суспільства.
Ми — демократична, а не авторитарна держава. Основний закон чітко визначив для будь-якого громадянина України — максимум два президентських терміни. Крапка.
Чи буде вдруге Зеленський президентом, визначатимуть не Андрій Єрмак чи Діма Литвин. Вибір — за українським народом. Про 30 чи 35 років взагалі не варто навіть і говорити. Конституція цього не передбачає. І про це мав би знати гарант цієї самої Конституції, яким в Україні на цей час є президент Зеленський.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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