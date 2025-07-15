У цьому самому фільмі президент України запевнив, що не збирається керувати Україною 30 чи 35 років, як Путін керує державою. "Повірте мені", - попросив журналістів Зеленський.

1. У 2019 році Зеленського пообіцяв балотуватися у президенти лише на один термін. Тепер, судячи із заяв Єрмака, Володимира Олександровича штовхають на другий термін. Отже, свою передвиборчу обіцянку 2019-го Зеленський вже готовий відкинути у бік. Що тоді буде з останньою обіцянкою, наприклад, після двох президентських термінів?

2. Зеленський перебуває у президентському кріслі 6 років і 2 місяці. Так, у країні йде війна. Так, вибори провести немає можливості. Але факт лишається фактом. Зеленський — другий в історії України президент, який керує державою понад 5 років. Більше керував лише Кучма. Але той двічі обирався в президенти України. Читайте також: Чи говорити про проблеми під час війни, чи ні

3. Публічно говорити лідеру України, що він не буде 30-35 років керувати державою, це, як мінімум, — неповага до Конституції України та до українського суспільства. Ми — демократична, а не авторитарна держава. Основний закон чітко визначив для будь-якого громадянина України — максимум два президентських терміни. Крапка.