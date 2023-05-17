"Погляньте на правила": Індія відповіла Боррелю на обіцянку припинити імпорт переробленої російської нафти
Індія не порушує антиросійські санкції, продаючи перероблену російську нафту, а ЄС потрібно ознайомитися з правилами Ради
Про це інформує Aninews.in.
У відповідь на заяву глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля про те, що ЄС має вжити жорстких заходів щодо перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального, Індія повідомила, що не порушує жодних правил.
"Подивіться на правила Ради ЄС, російська нафта істотно переробляється в третіх країнах і більше не розглядається як російська. Я закликаю вас ознайомитися з постановою Ради ЄС 833/2014", - заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.
- Минулого року Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, від якої західні країни відмовилися через запроваджені санкції проти Росії. Доступ до дешевої нафти з РФ збільшив виробництво та прибуток індійських нафтопереробних заводів - це дозволило їм експортувати нафтопродукти до Європи.
- Високий представник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС повинні ввести санкції щодо продажу Індією переробленої російської нафти.
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