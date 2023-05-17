Про це інформує Aninews.in.

У відповідь на заяву глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля про те, що ЄС має вжити жорстких заходів щодо перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального, Індія повідомила, що не порушує жодних правил.

"Подивіться на правила Ради ЄС, російська нафта істотно переробляється в третіх країнах і більше не розглядається як російська. Я закликаю вас ознайомитися з постановою Ради ЄС 833/2014", - заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.